GMail fue anunciado hace 20 años: Todos creyeron que se trataba de una broma

Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Google, eran aficionados a las bromas. Al poco de montar la compañía, comenzaron a lanzar ideas extravagantes cada Día de los Inocentes (que se celebra el 1 de abril en Estados Unidos).

Un año, Google reveló la tecnología que hay detrás de su sistema PageRank: PigeonRank.Pi, basado en palomas. Google explicó las ventajas de este medio rentable y eficaz de clasificar páginas y aseguró a los lectores que no hay crueldad animal en el proceso.

Las bromas eran tan absurdas que, cuando Page y Brin decidieron presentar algo que nadie creería posible hace 20 años, eligieron el Día de los Inocentes.

Era Gmail, un servicio gratuito que presumía de 1 Gigabyte de almacenamiento por cuenta, una cantidad que ahora no impresiona, pero sonaba como una cantidad absurda de capacidad de correo electrónico en ese momento.

Con 1 GB, podías almacenar alrededor de 13.500 correos electrónicos, en comparación con los 30 a 60 correos electrónicos en los servicios de correo web líderes de entonces, como Yahoo y Microsoft. Eso se traducía en 250 a 500 veces más espacio de almacenamiento de correo electrónico.

Además, Gmail venía equipado con la tecnología de búsqueda de Google para que los usuarios pudieran recuperar rápidamente un fragmento de un correo electrónico antiguo, una foto u otra información personal almacenada en el servicio. También agrupaba automáticamente una serie de comunicaciones sobre el mismo tema para que todo fluyera como si fuera una conversación única.

«La propuesta original que elaboramos era sobre las tres ‘S’ (en inglés): almacenamiento, búsqueda y velocidad», dijo la exejecutiva de Google Marissa Mayer, quien ayudó a diseñar Gmail y otros productos de la compañía antes de convertirse en CEO de Yahoo.

Interfaz de GMail en 2004

Fue un concepto tan sorprendente que poco después de que The Associated Press publicara una noticia sobre Gmail a última hora de la tarde del Día de los Inocentes de 2004, los lectores comenzaron a llamar y enviar correos electrónicos para informar a la agencia de noticias que se habían tragado la broma de Google.

The Associated Press sabía que Google no bromeaba con Gmail porque un periodista de la firma había sido abruptamente invitado a bajar desde San Francisco hasta la sede de la compañía en Mountain View, California, para ver algo que haría que el viaje valiera la pena.

Page, que entonces tenía solo 31 años, mostró la bandeja de entrada de Gmail con un diseño elegante y demostró lo rápido que funcionaba en el navegador de la época, Internet Explorer. Y señaló que no había un botón de eliminar en la ventana principal porque no sería necesario, dado que Gmail tenía tanto almacenamiento.

Gmail ahora tiene aproximadamente 1,8 mil millones de cuentas activas, cada una con hasta 15 gigabytes de almacenamiento gratuito incluido con Google Fotos y Google Drive. Aunque eso es 15 veces más almacenamiento que lo que Gmail ofrecía inicialmente.