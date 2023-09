Google abandona a los usuarios del Pixel Watch en caso de rotura accidental

Ten cuidado con que no se te caiga el Pixel Watch, porque si ocurre un accidente, Google te no ofrecerá ningún tipo de ayuda para arreglarlo si la pantalla se agrieta o el reloj se rompe de alguna otra manera.

Google ha dejado claro que los usuarios de Pixel Watch estarán solos si accidentalmente se les rompe la pantalla de su Pixel Watch. No solo no hay opción de reparación en casa, sino que la propia Google no tiene centros de reparación, centros de servicio o piezas disponibles para arreglar el reloj.

La buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que probablemente no vayas a tener este problema, ya que el Pixel Watch no se vende en España.

Un portavoz de Google dijo a The Verge que «en este momento, no hay opciones de reparación para un Google Pixel Watch. Si tu reloj se daña, tendrás que ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Pixel Watch para un posible reemplazo».

Al comprar un reloj a través de Google Store, no hay opción de protección ampliada más allá de la garantía limitada estándar.

La garantía no cubre el desgaste normal, los accidentes, el uso indebido, la negligencia, el desmontaje, las alteraciones o el mantenimiento por parte de cualquier persona que no sea un técnico de Google. En esencia, las opciones de reparación de un Pixel Watch son nulas.