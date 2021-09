Google espera vender un montón de Pixel 6

La nueva serie Pixel 6 será bastante diferente a otros modelos anteriores ya que contará con un diseño muy diferente, el nuevo procesador Tensor y grandes baterías con velocidades de carga más rápidas.

La compañía espera ahora que también cambie otra cosa: el número de unidades vendidas.

No es ningún secreto que los smartphones Pixel no son los más vendidos, pero parece que Google tiene muchas esperanzas puestas en los Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Según un informe de Nikkei, Google ha pedido a sus proveedores que se preparen para un aumento de la producción de hasta el 50% respecto a los niveles de venta pre-pandemia de 2019, lo que es una señal de la confianza de Google en la serie Pixel 6.

Además del nuevo diseño y las características mejoradas de la serie Pixel 6, Google cree que como única marca de smartphones Android estadounidense, tiene una ventaja en su mercado nacional.

También es posible que Google acompañe el lanzamiento de la serie Pixel 6 con una campaña de marketing más potente que otras veces, en lugar de dirigirse únicamente a «entusiastas».

Todavía no hay una fecha de lanzamiento definitiva para la serie Pixel 6, pero se cree que, aunque se anuncie en septiembre, los pedidos no se harán efectivos hasta octubre. En todo caso, por el momento no está previsto que veamos a la nueva familia Pixel 6 por nuestro país.