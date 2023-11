Google Maps revela sus predicciones de tráfico y aglomeraciones para estas Navidades

Con la temporada navideña, llega la emoción de los viajes, las compras y las reuniones familiares, pero también el temido tráfico y las aglomeraciones en las tiendas.

¡Pero no temas! Google Maps ha revelado predicciones de tráfico y consejos para que esta temporada sea más llevadera y te permita disfrutar al máximo.

Viajes en coche por Navidad

Antes de Navidad, la madrugada del 23 de diciembre se perfila como el mejor momento para iniciar tu viaje por carretera. En Barcelona, Sevilla y Valencia, los conductores suelen salir antes de las 6 am, mientras que en Madrid prefieren esperar hasta las 7 am.

Si tu salida se pospone hasta Nochebuena, es recomendable evitar circular después de las 4 pm para asegurarte de llegar a la cena a tiempo. En Madrid, es mejor salir antes de las 9 am, mientras que desde Barcelona, lo ideal es partir antes de las 11 am. En el caso de Sevilla o Valencia, procura estar en ruta antes de las 7 am.

¿Tienes una reunión familiar el día de Navidad? Opta por salir alrededor de las 11 am y, sobre todo, evita salir después de la comida. Según los datos de Maps, si te lanzas a la carretera después de las 5 pm, es muy probable que llegues tarde a otra celebración navideña.

Por último, pero no menos importante, evita regresar a casa entre las 4 y las 6 pm del 26 de diciembre. Lo más conveniente es hacerlo antes de las 7 am o después de las 8 pm para evitar congestiones en la carretera.

Aglomeraciones navideñas

Las aglomeraciones navideñas pueden sacar de sus casillas a cualquiera. Google ha analizado información sobre las horas punta, para determinar cuáles son los mejores y los peores momentos para visitar esos lugares imprescindibles durante las vacaciones.

🥫 Supermercados. En toda España, el momento en que los supermercados y tiendas de barrio están más concurridos son los sábados al mediodía. Los ratos más tranquilos son las tardes de los lunes en Barcelona y Madrid, los domingos en torno a las 5 pm en Sevilla y los jueves a las 7 pm en Valencia.

💌 Oficinas de Correos. Si no quieres hacer cola, acude a la oficina de Correos un miércoles sobre las 8 pm. Las mayores aglomeraciones se producen los lunes a mediodía.

🛍️ Centros comerciales. El mejor momento para acudir a un centro comercial suele ser los lunes a las 3 pm (en Madrid, también los martes antes de comer y, en Barcelona, los jueves a las 8 pm). Como se te ocurra ir un sábado a mediodía, dirás “Tierra, trágame”.