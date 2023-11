Google no quería revelar este acuerdo secreto al que llegó con Spotify

El reciente testimonio en el juicio entre Epic Games y Google ha revelado un acuerdo secreto y altamente generoso entre Spotify y Google en cuanto a los pagos a través de su app.

Según Don Harrison, jefe de asociaciones globales de Google, Spotify pagó una comisión del 0 por ciento cuando los usuarios optaron por comprar suscripciones a través del sistema propio de Spotify. Sin embargo, si los usuarios elegían a Google como su procesador de pagos, Spotify cedía un 4 por ciento, considerablemente menos que la tarifa habitual de Google del 15 por ciento.

Durante el juicio de antimonopolio con Epic, Google luchó por mantener en secreto los números de Spotify, argumentando que podrían perjudicar las negociaciones con otros desarrolladores de aplicaciones que podrían buscar tarifas más generosas.

El programa de Facturación de Elección del Usuario de Google, lanzado en 2022, reduce 4 puntos porcentuales la comisión de la Play Store de Google si los desarrolladores utilizan su propio sistema de pago, reduciendo la comisión del 15 por ciento de Google a algo más cercano al 11 por ciento. Sin embargo, esto a menudo termina por no ahorrar dinero a los desarrolladores, ya que deben asumir el coste del procesamiento de pagos.

El futuro de la tienda de aplicaciones de Google está en juego en una demanda presentada por Epic Games, editor de Fortnite. Epic demandó a Google en 2020 tras una disputa sobre las tarifas de compras dentro de la aplicación, alegando que la tienda Google Play Store del sistema operativo Android constituía un monopolio ilegal. Mientras tanto, Google argumenta que sus demandas dañarían la capacidad de Android para ofrecer una experiencia segura al usuario y competir con iOS de Apple.

Harrison afirma que la popularidad «sin precedentes» de Spotify justificaba un acuerdo «a medida». Según el trato, ambas partes acordaron destinar $50 millones cada una a un «fondo de éxito».

Google no reveló otros desarrolladores que hayan obtenido tarifas más generosas. Durante el juicio, se supo que Google ofreció a Netflix una tarifa especial con descuento del 10 por ciento, pero Netflix la rechazó. Actualmente, Netflix ya no ofrece una opción de compra dentro de la aplicación en Android y, como resultado, ya no paga nada a Google para distribuir su aplicación.

Spotify ha expresado frecuentes quejas sobre las tarifas de compra dentro de la aplicación en el pasado. A mediados de 2023, eliminó por completo el soporte para el sistema de facturación de la App Store de Apple para evitar pagar hasta un 30 por ciento de comisión, y fue uno de los miembros más destacados del grupo Coalición por la Equidad en las Aplicaciones, que incluía a Epic y respaldaba la demanda antimonopolio de Epic contra Apple y Google.

Sin embargo, mientras Epic continúa su batalla legal contra ambas compañías, Spotify aparentemente encontró una salida más fácil, y considerablemente más económica, de la disputa con Google.