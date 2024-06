Google rectifica: No se quedará con los Pixel con piezas no originales

Recientemente, hemos sabido acerca de un punto en las políticas de servicio y reparación de Google que ha generado preocupación entre los usuarios.

Tal y como informamos, en la web de soporte de Google, se mencionaba que la compañía se quedaría con el dispositivo enviado para reparación si contenía piezas no autorizadas por Google. Sin embargo, la compañía está dando marcha atrás en esta estipulación.

sta regla ha estado en vigor desde el 19 de julio de 2023, según la página oficial. Pero parece que Google tiene planes de actualizar pronto sus términos y condiciones para aclarar su posición al respecto.

Un portavoz de Google se ha puesto en contacto con Android Authority para proporcionar la siguiente declaración:

Si un cliente envía su Pixel a Google para su reparación, no lo retendríamos independientemente de si tiene o no piezas no originales. En ciertas situaciones, es posible que no podamos completar una reparación si existen preocupaciones de seguridad.

En ese caso, o bien lo devolveremos al cliente o trabajaremos con él para determinar los próximos pasos. Los clientes también son libres de buscar las opciones de reparación que mejor les convengan. Estamos actualizando nuestros Términos y Condiciones para aclarar este punto.