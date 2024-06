Google se puede quedar con tu Pixel si lo envías a reparar y contiene piezas no originales

Google tiene un programa de reparación para reparar tu dispositivo Pixel dañado o con mal funcionamiento, dando opciones para obtener herramientas de reparación, manuales y piezas certificadas para dejar tu Pixel como nuevo. Los propietarios también pueden optar por enviar su dispositivo para que sea reparado profesionalmente.

Como las piezas de repuesto pueden ser costosas, algunos usuarios eligen usar piezas de proveedores terceros. Pero si decides tomar este camino, es posible que no quieras enviar tu dispositivo a Google si surge algún problema que no sepas reparar por tu cuenta.

Los términos y condiciones de servicio y reparación de Google contienen una estipulación preocupante. El documento establece que Google se quedará con tu dispositivo si se encuentra una pieza no original. Puedes ver el fragmento a continuación.

Piezas no autorizadas: No enviará un Dispositivo que contenga piezas no autorizadas por Google; si lo hace, no se le devolverá el Dispositivo.