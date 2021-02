Google está empezando a dar marcha atrás en su amenaza de abandonar el mercado australiano si le obligaban a pagar por enlazar artículos.

En caso de que te hayas perdido las últimas noticias, Google amenazó con cerrar su Buscador en el mercado australiano si salía adelante una nueva legislación que exige que sitios como Google y Facebook paguen a las webs por enlazar a su contenido.

La ley, que supuestamente pretende luchar contra el «desequilibrio» en la relación entre las plataformas de noticias y sitios como el buscador de Google, ofrece a los editores la posibilidad de ganar dinero no sólo por los ingresos publicitarios derivados de ese tráfico, sino por el mero hecho de ser enlazados por Google en su buscador u otros productos.

Por supuesto, los editores están muy contentos con esta medida y, por razones obvias, Google no lo vio con buenos. Microsoft se ofreció rápidamente a ocupar su lugar con Bing si Google abandonaba el país.

Ahora Google ha anunciado en una entrada de blog que pagará a determinados editores australianos por enlazar a sus artículos desde Google News y Discover, y más adelante también desde el Buscador.

Queda por ver qué ocurre con el resto de editores de artículos, ya que Google ha optado por llegar a acuerdos privados con «un número creciente de editores australianos» — entre ellos The Canberra Times, The Illawarra Mercury, The Saturday Paper, Crikey, The New Daily, InDaily y The Conversation — para que aparezcan

Este acuerdo no significa que Google vaya a pagar a todas las publicaciones australianas por enlazar a sus artículos, y por tanto puede que no resuelva totalmente el problema ni le haga cumplir con la ley, pero significa que la empresa está dispuesta a llegar a acuerdos de licencia.