Google traerá más de 100 nuevos juegos para Stadia en 2021

Google anunció recientemente que cerraba su propio estudio de videojuegos para Stadia, lo que hizo pensar que la compañía estaba dejando de poner foco en su servicio de videojuegos en streaming.

Sin embargo, la plataforma de streaming sigue muy viva. En la última actualización del blog «Next up on Stadia», Google ha prometido más de 100 nuevos títulos para Stadia en 2021.

Según explica Google en su blog:

Estamos encantados de seguir trayendo grandes juegos de algunos de los mejores desarrolladores para que nuestros jugadores los experimenten dentro de la tienda Stadia. Durante las próximas semanas y meses, los jugadores pueden esperar ver de todo, desde juegos de rol llenos de acción hasta títulos cooperativos competitivos y ágiles juegos de plataformas.

Esto incluye Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23 de febrero), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 de febrero), It came from space and ate our brains (2 de marzo), FIFA 21 (17 de marzo), Kaze and the Wild Masks (26 de marzo), Judgment (23 de abril), Killer Queen Black, Street Power Football y Hellpoint.

Más juegos que llegarán a Stadia en 2021 incluyen Far Cry 6, Riders Republic, Hello Engineer, y otros.

Estos juegos representan solo una muestra de los más de 100 juegos que se añadirán a la tienda de Stadia en 2021.