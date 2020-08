Guía de compra de Call of Duty: Black Ops Cold War según la consola donde quieras jugar

Activision ha presentado el nuevo Call of Duty de este año:Se lanzará el 13 de noviembre para las consolas actuales y a finales de 2020 para las de nueva generación.

Activision está dando mucha importancia a que es un título multi-generación para PS4 y PS5, así como Xbox One y Xbox Series X, y ha publicado información cómo funcionarán las versiones físicas y digitales del juego.

Si ahora tienes una PS4 o una Xbox One pero planeas comprar en algún momento una PS5 o Xbox Series X, tu decisión de compra se complica un poco.

Hay varias versiones de Call of Duty: Black Ops Cold War y las de las nuevas consolas cuestan un poco más. Para evitar que compres la versión incorrecta y tengas que pagar dos veces o, simplemente, más dinero por el mismo juego, te explicamos cómo funcionarán las versiones multi-generación de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War para PS4 / PS5

Si quieres jugar en PS4 en digital, tendrás que pagar 69,99 € por la «Edición Digital Estándar» y, más adelante, podrás comprar una actualización para PS5 en la PlayStation Store por 10 €. Si no compras la actualización, podrás jugar en PS5 a la versión de PS4 pero sin las mejoras en gráficos de la nueva generación.

Si ya sabes que vas a querer jugar en algún momento en PS5, puedes comprar la «Edición Digital Multigeneracional», que cuesta 74,99 € e incluye la versión digital para PS4 y PS5.

También está la «Edición Digital Definitiva» que cuesta 99,99 € y viene con versiones digitales para PS4 y PS5, además del ‘Paquete Tierra, mar y aire’ y el Lote de Pase de Batalla.

Además de las versiones digitales, habrá ediciones en disco y, según explica Activision, se podrá actualizar la versión de disco de PS4 a una versión digital para PS5, aunque será necesario tener el disco de PS4 insertado en la PS5 para jugar.

Sin embargo, si te haces con la edición en disco para PS5, no podrás jugar con ese disco en PS4 ya que el disco solo contiene la versión del juego para PS5.

Call of Duty: Black Ops Cold War para Xbox One / Xbox Series X

Si quieres jugar en Xbox One en digital, puedes pagar 69,99 € por la «Edición Digital Estándar» que se podrá actualizar a Xbox Series X por 10 € (este precio está sin confirmar en España). Si no compras la actualización, podrás jugar en Xbox Series X a la versión de Xbox One pero sin las mejoras en gráficos de la nueva generación.

También puedes hacerte con la «Edición Digital Multigeneracional» por 74,99 €, que incluye las versiones digitales para Xbox One y Xbox Series X.

También está la «Edición Digital Definitiva» que cuesta 99,99 € y viene con versiones digitales para Xbox One y Xbox Series X, además del ‘Paquete Tierra, mar y aire’ y el Lote de Pase de Batalla.

Algo que debes tener en cuenta es que, a diferencia de lo que ocurre en PlayStation, si te haces con la versión en disco para Xbox One, no podrás actualizarla para Xbox Series X. En caso de que quieras jugar en disco, es mejor que compres la «Edición Física Xbox Series X» que incluirá las versiones para Xbox One y Xbox Series X.

Si te haces con la versión en disco para Xbox Series X, sí que podrás jugar tanto en Xbox One como en Xbox Series X ya que ambas ediciones están incluidas en el disco.