Honor Magic V3: Primeras impresiones tras la toma de contacto

HONOR ha anunciado hoy la llegada de su último plegable ultrafino HONOR Magic V3 a España. El teléfono ya está a la venta en España por 1.999 € y, hasta final de mes, se puede conseguir con descuento y regalos de lanzamiento.

Hace unas semanas, tuve oportunidad de tener un primer contacto con el teléfono y, a continuación, os traigo mis primeras impresiones.

Uno de los aspectos más destacados del HONOR Magic V3 es su extrema delgadez, ya que con solo 9,3 mm cuando está plegado (4,4 mm cuando está desplegado) se ha convertido en el smartphone plegable más fino del mundo. Ahora bien, su cámara trasera sobresale de manera notable.

Lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de su delgadez, incorpora una batería con una capacidad bastante notable (5.150 mAh) y posee carga inalámbrica. El teléfono cuenta con una construcción sólida e incluye resistencia IPX8 al agua, pero no posee protección ante el polvo.

El Honor Magic V3 tiene una pantalla OLED de 6,4″ en la cubierta exterior y una pantalla OLED LTPO de 7,9″ en el interior. Ambas pantallas se ven realmente bien y, aunque el pliegue en medio de la pantalla sigue presente, HONOR ha reducido ligeramente la hendidura del pliegue

No he tenido oportunidad de probar el rendimiento, pero con un Snapdragon 8 Gen 3 a bordo cabe esperar que esté a la altura de los mejores. Habrá que ver qué tal se comporta en las pruebas de rendimiento sostenido, ya que, tradicionalmente, los smartphones plegables tienen más dificultades para disipar el calor.

En todo caso, en el rato que lo he estado probando, lo he notado rápido y fluido, sin ningún parón ni otro signo preocupante.

Su batería de 5.150 mAh debería proporcionar una buena autonomía. Y si te quedas sin batería, la carga rápida por cable a 66W e inalámbrica a 50W permite recargar el teléfono en poco tiempo.

El lector de huellas dactilares del Honor Magic V3 está ubicado en el lateral, integrado en el botón de encendido. Personalmente, preferiría que HONOR lo incluyese debajo de la pantalla exterior, como el que ofrece Vivo.

El teléfono posee un sistema de triple cámara trasera con una cámara principal de 50 MP f/1.6, una cámara tipo periscopio 3.5x de 50 MP f/3.4 y una cámara ultra gran angular de 40 MP f/2.2. Las cámaras están integradas en un módulo de forma octogonal que sobresale de la superficie. No he tenido ocasión de probar la cámara a fondo, pero, sobre el papel, parece bastante competente.

En mi primer contacto, me he llevado una buena impresión del HONOR Magic V3. Me gusta especialmente su diseño delgado y ligero, la calidad de sus pantallas, su gran batería y su prometedor sistema de cámaras. Próximamente tendré ocasión de analizarlo en detalle y, como siempre, os traeré mi análisis a fondo.