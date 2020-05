HTC sigue cavando su tumba: El HTC U12+ no recibe Android 10

HTC está prácticamente desaparecida en el mercado de Android últimamente, y la compañía solo lanza dos o tres smartphones al año.

El último buque insignia de la compañía taiwanesa fue el HTC U12+, que fue lanzado hace unos dos años. El smartphone permanece en Android Pie sin ninguna esperanza de recibir Android 10.

El HTC U12+ salió al mercado con Android Oreo y recibió la actualización del Android Pie en agosto del año pasado. Desde entonces, el HTC U12+ no ha recibido nada relacionado con Android 10, ni siquiera una beta.

Eso tampoco parece que vaya a cambiar en un futuro próximo, si nos guiamos por las palabras de la compañía:

En cuanto a su pregunta, la última actualización disponible del HTC U12 es el Android Pie (9.0). Por lo que sabemos, ninguno de los teléfonos HTC ha recibido la actualización de Android 10 y no hay información sobre cuándo se publicará esta actualización o si se va a publicar.

En realidad, sí que hay un dispositivo HTC que ha sido actualizado a Android 10. Se trata del HTC U11 Life con android One, que recibe el nombre de HTC X2 en Japón, donde también ha recibido la actualización.

No hay fecha de lanzamiento para la actualización de Android 10, y no se sabe si el teléfono recibirá la nueva versión de Android en algún momento. Teniendo en cuenta que, en su momento, el HTC U12+ costó 799€, no son buenas noticias.

Es triste ver que la que fue una de las marcas más importantes de smartphones de la última década haya acabado así.