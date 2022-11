Huawei desmiente los rumores sobre el regreso de los chips Kirin en 2024

Huawei era conocida por sus propios chips Kirin, que ya no desarrolla debido a las sanciones de Estados Unidos, que impiden a la compañía utilizar ciertas tecnologías y hacer negocios con algunas empresas.

Hubo rumores sobre que Huawei pondría regresar con sus chips Kirin en 2023, pero parece que la compañía acaba de confirmar que eso no sucederá.

Por supuesto, Huawei estaría encantada de desarrollar y utilizar sus chips Kirin, pero eso no es posible por el momento. La razón principal es el hecho de que Huawei no puede encontrar un fabricante de chips que no utilice tecnología estadounidense en sus fábricas.

No sabemos si Huawei ha tirado la toalla definitivamente con sus chips Kirin, o si todavía está tratando de encontrar una manera de volver a ella. De cualquier manera, no veremos ningún movimiento en ese sentido el próximo año.

Por supuesto, Huawei sigue esperando que las sanciones de EE.UU. desaparezcan, pero no parece que vaya a ser así. Tanto el bando republicano como el demócrata en EE.UU. parecen estar de acuerdo en este asunto.

Esta prohibición se puso en marcha durante la administración Trump, y continuó cuando Joe Biden asumió el cargo.

Huawei ha estado lanzando algunos productos convincentes en el último par de años, a pesar de la prohibición de Estados Unidos. Sin embargo, la empresa se enfrenta a una serie de limitaciones.

Huawei, como parte de esta prohibición, no puede ni siquiera utilizar los servicios de Google en sus teléfonos. Por lo tanto, la Play Store está descartada, incluidas las aplicaciones de Google. Huawei ha desarrollado sus propios servicios (HMS) y ha trabajado mucho en su propia tienda de aplicaciones (AppGallery). Sin embargo, no es lo mismo.

Además, Huawei se ha visto forzado a utilizar últimamente variantes 4G de los conocidos procesadores Qualcomm. El Huawei Mate 50 Pro, por ejemplo, está alimentado por el Snapdragon 8 Gen1 4G, y no por su homólogo normal 5G.