iPhone 16: Los primeros rumores ya están aquí

Los nuevos iPhone 15 han sido anunciados hace solo unas pocas semanas, y ya comienzan los rumores sobre la familia iPhone 16.

MacRumors, habitualmente fiable, ha obtenido información sobre el peso y las dimensiones del iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

La noticia principal parece ser que los modelos Pro más caros recibirán un aumento en términos de tamaño de pantalla: la pantalla del iPhone 16 Pro aparentemente medirá 6,3 pulgadas de esquina a esquina, frente a las 6,1 pulgadas del iPhone 15 Pro, y la pantalla del iPhone 16 Pro Max podría medir 6,9 pulgadas, frente a las 6,7 pulgadas del modelo de este año.

Los Pro y Pro Max del año que viene serán un poco más anchos, altos y pesados, según la información obtenida por MacRumors. Además,se espera que Apple mantenga el mismo material de titanio de grado 5 utilizado en los Pro y Pro Max de 2023.

En lo que respecta al iPhone 16 y al iPhone 16 Plus, parece que no habrá demasiados cambios en términos de dimensiones. MacRumors también sugiere que el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus recibirán un módulo de cámara rediseñado, con una alineación vertical de las lentes que recuerda al diseño que vimos con el iPhone 12.

MacRumors hace hincapié en que esta información es «muy temprana» en el desarrollo de los teléfonos y que los diseños están «lejos de estar finalizados».