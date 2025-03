La actualización de marzo convierte al Pixel Watch en una pesadilla

La actualización de software de marzo de 2025 para el Pixel Watch, que prometía mejoras y mayor estabilidad, ha causado justo lo contrario para muchos usuarios. Desde que comenzó su despliegue esta semana, la comunidad de usuarios ha sido invadida por quejas sobre fallos que afectan el funcionamiento básico del reloj inteligente.

Uno de los problemas más reportados es el retraso severo en la llegada de notificaciones. Mensajes, llamadas y alertas de aplicaciones aparecen minutos, e incluso horas, después de ser enviados. Esto convierte al Pixel Watch en un accesorio poco fiable, especialmente para quienes dependen de él para mantenerse informados sin necesidad de sacar el teléfono constantemente.

El retraso en las notificaciones no solo es molesto, sino que puede generar consecuencias serias. Además del problema con las notificaciones, la actualización ha provocado un consumo excesivo de batería. Usuarios aseguran que sus relojes ya no duran ni medio día, a pesar de no haber cambiado sus hábitos de uso.

Aunque menos graves, también se han reportado fallos en el seguimiento de pasos, congelamientos esporádicos del sistema y errores en la monitorización del ritmo cardíaco. Estos problemas, aunque secundarios, contribuyen a una experiencia negativa generalizada.

Para muchos usuarios, el Pixel Watch no es solo un accesorio tecnológico, sino una herramienta vital para mantenerse organizados, conectados y en control de su salud. Por eso, estos fallos tienen un impacto mayor al simple fastidio: afectan la rutina, la productividad y el bienestar.

Hasta el momento, Google no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a estos fallos. Esta falta de respuesta ha generado aún más frustración entre los usuarios, que esperan al menos una confirmación de que los problemas están siendo atendidos.

Algunos han intentado reiniciar o restaurar el reloj a su configuración de fábrica. Sin embargo, estas soluciones parecen ser solo parches momentáneos. Todo apunta a que la raíz del problema se encuentra en el propio software de la actualización.