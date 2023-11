La CEO de X afirma que Apple y otros han dejado de anunciarse por un artículo «engañoso y manipulado»

Apple y otras compañías retiraron sus anuncios de X el viernes, desencadenando una respuesta de la CEO de la plataforma hacia sus empleados.

Yaccarino afirma que algunos anunciantes han «pausado temporalmente las inversiones debido a un artículo engañoso y manipulado», y acusa a una «minoría vocal» por propagarlo. El artículo en cuestión proviene de Media Matters y destaca contenido antisemita que se mostraba junto a anuncios de Apple y otras marcas.

La argumentación de Yaccarino no hace mención a la publicación del propietario de X, Elon Musk, que provocó una respuesta de la Casa Blanca por promover «odio antisemita y racista». Por su parte, Apple no ha emitido ninguna respuesta pública.

A continuación, la comunicación completa de Yaccarino a sus empleados:

En todos los rincones de esta compañía, estamos trabajando para crear una plataforma para todos. Y no hay otra plataforma que esté trabajando tan duro para proteger la libertad de expresión como X. Nuestro trabajo es crucial, pero no siempre es fácil. Lo que estamos haciendo importa, lo que naturalmente invita a críticas de aquellos que no comparten nuestras creencias.

Si bien algunos anunciantes pueden haber pausado temporalmente sus inversiones debido a un artículo engañoso y manipulado, los datos contarán la verdadera historia. Porque para todos nosotros que trabajamos en X, hemos sido extremadamente claros sobre nuestros esfuerzos para combatir el antisemitismo y la discriminación, ya que no hay lugar para ello en ningún lugar del mundo.

Quiero alentarte a leer y escuchar todos los comentarios. Por un lado, hay una minoría vocal que intenta utilizar ataques engañosos para socavar nuestro trabajo. Pero por otro lado, hay seguidores vocales y valientes socios que creen en X y en el trabajo significativo que todos ustedes están realizando. Aférrate a eso y sigue avanzando. Ningún crítico nos apartará jamás de nuestra misión de proteger la libertad de expresión.

Sigamos poniendo en práctica nuestros valores y apoyándonos mutuamente. Estoy sumamente orgullosa de estar en la primera línea con todos ustedes, y los veré a todos en la oficina mañana por la mañana.