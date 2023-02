La consejera delegada de YouTube abandona su cargo

La consejera delegada de YouTube, Susan Wojcicki, deja su cargo, según ha anunciado en un correo electrónico enviado a los empleados.

Wojcicki lleva casi 25 años en Google, pero dará un paso atrás para «iniciar un nuevo capítulo centrado en mi familia, mi salud y los proyectos personales que me apasionan».

Neal Mohan, actual jefe de producto de YouTube, asumirá la dirección del servicio de streaming de vídeo. Según Wojcicki, Mohan desempeñó «papeles fundamentales» en el desarrollo de varios productos de YouTube, como YouTube TV, YouTube Music, Premium y Shorts, y también dirigió el equipo de confianza y seguridad de la compañía.

A corto plazo, Wojcicki ayudará a Mohan en la transición. A largo plazo, desempeñará un «papel consultivo en Google y Alphabet».

Aquí está la carta completa de Wojcicki a los empleados de YouTube:

Hola YouTubers,

Hace veinticinco años tomé la decisión de unirme a un par de estudiantes graduados de Stanford que estaban construyendo un nuevo motor de búsqueda. Se llamaban Larry y Sergey. Vi el potencial de lo que estaban construyendo, que era increíblemente emocionante, y aunque la empresa sólo tenía unos pocos usuarios y ningún ingreso, decidí unirme al equipo.

Sería una de las mejores decisiones de mi vida.

A lo largo de los años, he llevado muchos gorros y he hecho muchas cosas: gestioné el marketing, fui uno de los creadores de Google Image Search, dirigí la primera búsqueda de vídeos y libros de Google, así como las primeras fases de la creación de AdSense, trabajé en las adquisiciones de YouTube y DoubleClick, fui vicepresidente senior de anuncios y, durante los últimos nueve años, consejero delegado de YouTube. Acepté cada reto que se me presentó porque tenía una misión que beneficiaba la vida de muchas personas en todo el mundo: encontrar información, contar historias y apoyar a creadores, artistas y pequeñas empresas. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido. Ha sido estimulante, significativo y absorbente.

Hoy, después de casi 25 años aquí, he decidido retirarme de mi papel como director de YouTube y empezar un nuevo capítulo centrado en mi familia, mi salud y los proyectos personales que me apasionan.

Es el momento adecuado para mí, y me siento capaz de hacerlo porque tenemos un equipo de liderazgo increíble en YouTube. Cuando me incorporé a YouTube hace nueve años, una de mis primeras prioridades fue traer un equipo de liderazgo increíble. Neal Mohan fue uno de esos líderes, y será el vicepresidente senior y nuevo director de YouTube. He pasado casi 15 años de mi carrera trabajando con Neal, primero cuando llegó a Google con la adquisición de DoubleClick en 2007 y luego cuando su puesto creció hasta convertirse en Vicepresidente Senior de Anuncios en Pantalla y Vídeo. En 2015 se convirtió en Director de Producto de YouTube. Desde entonces, ha creado un equipo de productos y UX de primera categoría, ha desempeñado un papel fundamental en el lanzamiento de algunos de nuestros productos más importantes, como YouTube TV, YouTube Music y Premium y Shorts, y ha dirigido nuestro equipo de Confianza y Seguridad, garantizando que YouTube esté a la altura de su responsabilidad como plataforma global. Tiene un gran sentido de nuestro producto, nuestro negocio, nuestras comunidades de creadores y usuarios, y nuestros empleados. Neal será un líder estupendo para YouTube.

Con todo lo que estamos haciendo a través de Shorts, streaming y suscripciones, junto con las promesas de la IA, las oportunidades más emocionantes de YouTube están por delante, y Neal es la persona adecuada para dirigirnos.

Para todos los YouTubers con los que he tenido el privilegio de trabajar, habéis hecho mucho por mejorar esta plataforma a lo largo de los años. Habéis creado la mayor economía creativa que el mundo haya visto jamás, habéis permitido formas totalmente nuevas de arte y narración y habéis ayudado a millones de creadores y artistas a llegar a nuevas audiencias, todo ello invirtiendo en un crecimiento responsable para que esta brillante comunidad de creadores, artistas, espectadores y anunciantes no sólo coexista, sino que prospere junta. Gracias a todos.

En cuanto a mí, a corto plazo, tengo previsto apoyar a Neal y ayudar con la transición, lo que incluirá seguir trabajando con algunos equipos de YouTube, entrenar a los miembros del equipo y reunirme con los creadores. A largo plazo, he acordado con Sundar asumir un papel de asesor en Google y Alphabet. Esto me permitirá aprovechar mis diferentes experiencias a lo largo de los años para ofrecer asesoramiento y orientación en Google y en la cartera de empresas de Alphabet. Es un momento increíblemente importante para Google, me recuerda a los primeros días: una increíble innovación tecnológica y de productos, enormes oportunidades y un saludable desprecio por lo imposible.

Y más allá de eso, todavía estaré por aquí, así que tendré la oportunidad de dar las gracias a las miles de personas de toda la empresa y del mundo con las que he trabajado y de las que he aprendido. Pero por ahora, quiero dar las gracias a Sundar por su liderazgo, apoyo y visión a lo largo de los años. También quiero dar las gracias a Larry y Sergey por invitarme a lo que realmente ha sido la aventura de mi vida. Siempre soñé con trabajar para una empresa con una misión que pudiera cambiar el mundo a mejor. Gracias a vosotros y a vuestra visión, he tenido la oportunidad de vivir ese sueño. Ha sido un privilegio absoluto formar parte de ello, y estoy entusiasmada con lo que vendrá después.

Gracias por todo,