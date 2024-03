La lucha «Épica» continúa: Apple cancela la cuenta de desarrollador de Epic Games en la UE

La batalla entre Apple y Epic Games parece no tener fin. En esta ocasión, Epic ha compartido que Apple ha terminado su cuenta de desarrollador en la Unión Europea. Epic planeaba lanzar su tienda de aplicaciones para iPhone tras la llegada de iOS 17.4, que cumple con la Ley de Mercados Digitales de la UE.

A pesar de que Apple había aprobado la cuenta de desarrollador de Epic en Suecia, Apple ha echado atrás esta decisión y ha cerrado la cuenta de Epic.

En una entrada de blog, el desarrollador de videojuegos califica esto como una «grave violación de la DMA y demuestra que Apple no tiene la intención de permitir una verdadera competencia en los dispositivos iOS».

Epic también afirma que al terminar la cuenta de desarrollador de la compañía:

La entrada del blog destaca diversas formas en que ambas empresas colaboran, incluso después del litigio entre ellas. Esto incluye el uso del Unreal Engine de Epic por parte de desarrolladores, las subsidiarias de Epic ofreciendo aplicaciones en la App Store, Apple destacando estas aplicaciones, llegando a un acuerdo con Epic para crear juegos para Apple Arcade, entre otras colaboraciones.

Epic Games también agrega capturas de pantalla de intercambios de mensajes entre Phil Schiller de Apple y Tim Sweeney, CEO de Epic, en la entrada del blog. En uno de ellos, enviado a finales de febrero, Schiller pregunta a Sweeney cómo se puede confiar en Epic.

Hola Tim,

Espero que te encuentres bien.

Como ya sabrás, Apple está profundamente comprometida con el éxito de los desarrolladores y con ofrecer la mejor y más segura experiencia posible a los usuarios. Una de las formas en que nos aseguramos de que el ecosistema de Apple cumpla estos compromisos es exigiendo a todos los participantes en el Programa para Desarrolladores de Apple que respeten sus condiciones, incluido el Contrato de Licencia del Programa para Desarrolladores de Apple.

Hemos puesto en marcha un plan integral para cumplir con los nuevos requisitos de la Ley de Mercados Digitales, que exige cambios en iOS, Safari y el App Store en la Unión Europea. Para los desarrolladores, estos cambios incluyen nuevas capacidades y condiciones comerciales. Dado que los cambios exigidos por la DMA también introducen mayores riesgos en el ecosistema, los cambios también incluyen protecciones adicionales para los usuarios.

Epic Games Sweden AB se ha inscrito recientemente en el Programa para Desarrolladores. Según el sitio web de Epic, esta entidad «operará la Epic Games Store móvil y Fortnite en Europa».

Damos la bienvenida a todos los desarrolladores al Programa de Desarrolladores siempre que sigan las normas. Dichas normas, incluidas la DPLA y las directrices de revisión de la App Store, tienen por objeto proteger la integridad del ecosistema, a los desarrolladores grandes y pequeños y, lo que es más importante, a los usuarios. En consecuencia, los desarrolladores que no puedan o no quieran cumplir sus promesas no podrán seguir participando en el Programa para Desarrolladores.

En el pasado, Epic ha llegado a acuerdos con Apple y luego los ha incumplido. Por ejemplo, usted testificó que Epic Games, Inc. entró en el Programa de Desarrolladores con pleno conocimiento de sus términos, y luego optó por incumplir intencionadamente el acuerdo con Apple. También testificó que Epic violó deliberadamente las normas de Apple para ganar dinero.

Más recientemente, usted ha descrito nuestro plan de cumplimiento de la DMA como «basura caliente», un «espectáculo de terror» y una «nueva instancia artera de Cumplimiento Malicioso». Y te has quejado de lo que has llamado «tasas basura» e «impuestos Apple».

Sus pintorescas críticas a nuestro plan de cumplimiento de la DMA, unidas a la práctica anterior de Epic de incumplir intencionadamente las disposiciones contractuales con las que no está de acuerdo, sugieren claramente que Epic Sweden no tiene intención de seguir las normas. Otro incumplimiento intencionado podría amenazar la integridad de la plataforma iOS, así como la seguridad y privacidad de los usuarios.

Usted ha declarado que permitir la inscripción de Epic Games Suecia en el Programa de Desarrolladores es «un movimiento de buena fe por parte de Apple». Le invitamos a que nos garantice por escrito que también está actuando de buena fe y que Epic Games Sweden, a pesar de sus acciones y retórica públicas, cumplirá todos sus compromisos. En términos sencillos y sin reservas, por favor díganos por qué deberíamos confiar en Epic esta vez.

Gracias,

Phil