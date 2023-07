La música generada con la ayuda de IA podrá ser nominada a ganar un Grammy

El mes pasado, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció una serie de cambios en los premios Grammy para reflejar mejor la evolución de la industria musical.

Entre las nuevas directrices, los protocolos relacionados con los avances tecnológicos acapararon los titulares: «Sólo los creadores humanos» podrían ganar el máximo galardón de la industria musical en una decisión dirigida al uso de la inteligencia artificial en la música popular.

«Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría», indican parte las normas.

A medida que la industria musical se vaya adaptando a esta nueva tecnología, también lo harán los Grammy, afirma Harvey Mason jr, Director Ejecutivo y Presidente de la Academia.

«He aquí la afirmación súper fácil, de titular: La IA, o la música que contenga elementos creados por la IA, es absolutamente elegible para participar y ser considerada para la nominación a los Grammy. Punto», dijo Mason a The Associated Press. «Lo que no va a suceder es que no vamos a dar un Grammy o una nominación al Grammy a la parte de IA».

Si una IA o un programa de modelado de voz interpreta la voz principal de una canción, el tema sería elegible en la categoría de composición, por ejemplo, pero no en la de interpretación, porque «lo que se está interpretando no es creación humana», explica.

«Por el contrario, si una canción la canta un ser humano en el estudio y él se encarga de la interpretación, pero la IA escribe la letra o el tema, la canción no puede entrar en las categorías de composición o composición de canciones.»

«Siempre que el humano contribuya en una cantidad superior a la mínima, lo que para nosotros significa una forma significativa, siempre se le tendrá en cuenta para una nominación o una victoria», continuó. «No queremos que la tecnología sustituya a la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejora, embellece o añade algo a la creatividad humana. Por eso adoptamos esta postura en este ciclo de premios».

Los nuevos protocolos de IA de los Grammy se anunciaron tres días después de que Paul McCartney compartiera que «el último disco de los Beatles» se había compuesto utilizando inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de una vieja maqueta.