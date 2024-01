La Nintendo Switch 2 será más cara que su predecesor y los juegos también costarán más

Kantan Games, un analista de mercado, ha sugerido que la Nintendo Switch 2 llegará en 2024 y costará unos 400 dólares. Los nuevos juegos de la consola también sufrirán un incremento de precio-

El nuevo precio de salida supone un incremento de unos 100 dólares respecto al precio de lanzamiento de la Nintendo Switch original, que llegó al mercado por 299 dólares en 2017. Aún con todo, seguirá siendo una alternativa más asequible a la PS5 y Xbox Series X, que salieron a la venta por 499 dólares en 2020.

Además, la firma indica que los precios de los juegos de Nintendo Switch 2 también podrían aumentar hasta los 70 dólares. Este precio es bastante estándar para juegos de PS5 y Xbox Series X, pero los juegos de Nintendo Switch siguen costando 60 dólares — con algunas excepciones como «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» que se lanzó por 70 dólares.

La Nintendo Switch 2 seguirá los pasos de su predecesor, por lo que Kantan Games la describe más como una iteración que como una revolución. Tampoco abandonará el factor de forma portátil.

Los rumores más extendidos apuntan a que la Nintendo Switch 2 podría lanzarse este año, alrededor de marzo, aunque también hay voces que apuntan a finales de año.