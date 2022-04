Parece que el escándalo de la reducción de rendimiento en juegos por culpa del servicio GOS (Game Optimization Services) ha empañado seriamente la imagen de la familia Galaxy S22 en Corea del Sur.

El diario Korea Times informa de que las operadoras han tenido que aumentar considerablemente las subvenciones para evitar que las ventas caigan.

Hasta ahora, el nivel de subvenciones era de 150.000 KRW, (112 euros), un tercio de la cantidad actual.

KT y LG Uplus ofrecen ahora 450.000 KRW (335 euros) de subvención para el Galaxy S21 y 500.000 KRW (375 euros) para el Galaxy S22+ con ciertos planes. El Galaxy S22 Ultra ya recibía 500.000 KRW (375 euros) de subvención desde el mes pasado.

Si bien la caída de la demanda se achaca al escándalo del rendimiento, un representante de un operador no lo ve así:

Existe la opinión de que el problema del GOS afecta negativamente a las ventas del S22, pero no hay un descenso claro en términos de volumen de ventas. Hay demanda de dispositivos no sólo de los que juegan, sino también de los que no juegan.