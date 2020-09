La segunda parte de Among Us ha sido cancelada por una buena razón

El equipo de desarrollo de InnterSloth ha anunciado que el popular juego Among Us no verá una secuela en un futuro próximo.

Esto se debe a que el juego actual Among Us es extremadamente popular en este momento, por lo que los desarrolladores han decidido seguir centrados en actualizar este juego, en lugar de crear una segunda parte desde cero.

Los desarrolladores de Innersloth publicaron una declaración ayer, 23 de septiembre de 2020:

Hemos decidido cancelar Among Us 2 y en su lugar poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a parar a Among Us 1.

Esta es probablemente la decisión más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo. Tenemos muchas cosas planeadas y estamos entusiasmados de llevar nuevos contenidos a todos mientras siguen disfrutando del juego.