La serie Galaxy S23 estrena One UI 5.1: Estas son las novedades

La serie Samsung Galaxy S23 llega con una nueva versión de One UI. Los nuevos buques insignia estrenan One UI 5.1 basada en Android 13, una actualización del One UI 5.0 que actualmente ejecutan la mayoría de los smartphones Galaxy.

Aquí tienes un rápido resumen de lo mejor de One UI 5.1.

Nuevas funciones de One UI 5.1

La gama Galaxy S23 ha recibido una mejora sustancial de la cámara. Y las mejoras no se limitan al hardware y al procesamiento. También encontrarás cambios en la aplicación de cámara.

Aplicar efectos de color a tus selfies es ahora más fácil que nunca. Samsung también ha añadido un acceso directo a Expert RAW. Puedes cambiar rápidamente a la app de cámara profesional sin salir de la app de cámara original.

La aplicación Galería añade un Álbum Familiar Compartido que permite compartir fotos con la familia sin esfuerzo. Puedes añadir hasta seis miembros de la familia a un álbum compartido, y todos ellos dispondrán de 5 GB de espacio de almacenamiento para compartir fotos y vídeos.

Ahora también puedes remasterizar los GIF descargados para mejorar su resolución y claridad. Despídete de esos GIF pixelados y borrosos que les quitan toda la gracia. AR Zone y AR Emoji de Samsung también reciben mejoras funcionales.

Si eres de los que hacen muchas capturas y grabaciones de pantalla para uso personal o profesional, One UI 5.1 te permitirá crear carpetas personalizadas para esos archivos.

Hablando de uso profesional, ahora puedes colaborar en Samsung Notes durante una videollamada en Google Meet. One UI 5.1 también aporta una conectividad mejorada al ecosistema Galaxy. Puedes copiar y pegar texto, imágenes y mucho más en todos tus smartphones y portátiles Galaxy conectados.

Bixby Text Call, que permite transcribir llamadas de audio a texto, debería estar disponible en inglés con One UI 5.1. Los Modos y Rutinas de Samsung también se han vuelto más inteligentes. Ahora puedes automatizar más tareas que antes.

La nueva versión de One UI también te permite configurar varios fondos de pantalla personalizados que cambian automáticamente en función de tu actividad. Por último, One UI 5.1 introduce mejoras en Samsung DeX, los widgets de la pantalla de inicio, el asistente de configuración, los ajustes y mucho más.

One UI 5.1 llegará a smartphones más antiguos

One UI 5.1 no será exclusiva de la serie Galaxy S23 durante mucho tiempo. Samsung actualizará los buques insignia Galaxy más antiguos a la nueva versión de One UI en las próximas semanas.

Todos los buques insignia lanzados desde la serie Galaxy S20 en 2020 recibirán la actualización, aunque es posible que algunas funciones no estén disponibles en determinados modelos. Algunos teléfonos Galaxy A de gama media también podrían recibir algunas funciones de One UI 5.1.