Facebook lleva tiempo planeando el lanzamiento de su servicio de citas Facebook Dating en todo el mundo. Sin embargo, el regulador de datos de la Unión Europea acaba de bloquear el lanzamiento.

Según parece, Facebook no avisó de su lanzamiento con suficiente tiempo y no superó el análisis de riesgos de seguridad al no proporcionar los documentos requeridos por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda.

La Comisión de Protección de Datos publicó un comunicado en el que explican que Facebook Irlanda contactó con esta entidad el lunes 3 de febrero en relación con su intención de lanzar una nueva funcionalidad de citas el 13 de febrero.

Aunque la fecha de lanzamiento ya estaba fijada, por alguna razón no proporcionaron la información y documentación requerida para el análisis de impacto en la protección de datos.

«Es realmente importante que hagamos bien el lanzamiento de Facebook Dating, así que nos estamos tomando un poco más de tiempo para asegurarnos de que el producto esté listo para el mercado europeo.

Hemos trabajado cuidadosamente para crear fuertes salvaguardias de privacidad y hemos compartido esta información con la Comisión de Protección de Datos antes del lanzamiento europeo. Facebook Irlanda

Como resultado, Facebook Irlanda ha tenido que posponer (pero no cancelar) el lanzamiento de su servicio de citas Facebook Dating.