La última filtración del Samsung Galaxy S24 FE deja poco a la imaginación

El Samsung Galaxy S24 FE es uno de los dispositivos más esperados del año, y ya se han filtrado detalles clave que nos dan una idea bastante clara de lo que podemos esperar de este nuevo modelo.

Aunque aún no ha sido anunciado oficialmente, las imágenes promocionales y especificaciones técnicas que han circulado en los últimos meses dejan poco a la imaginación.

Pantalla más grande, diseño refinado y rendimiento mejorado

Para aquellos que creen que un teléfono más grande es sinónimo de un mejor dispositivo, el Galaxy S24 FE no decepcionará. Se espera que el nuevo modelo aumente el tamaño de la pantalla de su predecesor, pasando de 6.4″ a 6.7″, igualando así al Galaxy S24 Plus en tamaño.

Sin embargo, en términos de rendimiento de la pantalla, habrá algunas concesiones, como una resolución FHD+ y un brillo máximo de 1.900 nits, en comparación con los 2600 nits que pueden alcanzar otros modelos de la serie S24.

A pesar de estas diferencias, el aumento de brillo en comparación con el S23 FE, que estaba limitado a 1.450 nits, es un punto positivo que lo coloca en una mejor posición frente a otros teléfonos dentro de su categoría. Este dispositivo está destinado a ser uno de los mejores teléfonos 5G económicos del mercado, y sus especificaciones reflejan esta ambición.

El Galaxy S24 FE contará con un procesador Exynos 2400e, que ofrecerá mejoras significativas en potencia y eficiencia energética en comparación con el Exynos 2200 del año pasado. La batería de 4.565 mAh, aunque no es mucho más grande que la de su predecesor, promete una vida útil mejorada.

En cuanto a la cámara, Samsung parece haber optado por mantener la misma configuración de triple cámara trasera de 50, 12 y 8MP, junto con una cámara frontal de 10MP. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la calidad de las fotos será idéntica a la del modelo anterior; es posible que Samsung haya hecho ajustes internos para mejorar el rendimiento fotográfico en situaciones de la vida real.

Uno de los aspectos más destacados del S24 FE será la integración de la inteligencia artificial (IA) en diversas funciones del teléfono. Gracias a los avances de Samsung en este campo, el dispositivo ofrecerá herramientas impulsadas por IA, como Generative Edit, Circle to Search, Sketch to Image y Live Translate, que estarán disponibles desde el primer momento con la interfaz One UI 6.1.1. Además, se espera que la actualización a One UI 7 traiga aún más características innovadoras.

Opciones de color y precio estimado

El Galaxy S24 FE estará disponible en cinco colores principales: grafito, azul, plata/blanco, verde y amarillo. También se espera que Samsung lance otras dos opciones de color exclusivas a través de su página web en ciertos mercados.

En cuanto al precio, se estima que el dispositivo estará disponible en algún momento de octubre, con un precio de lanzamiento que oscilará entre 599 y 699 dólares, dependiendo de la configuración de almacenamiento. A pesar de que el Galaxy S23 FE se lanzó con un precio base de $600 para la versión de 128GB, no sería sorprendente ver un ligero aumento de precio en el S24 FE debido a las mejoras y actualizaciones que ofrecerá.