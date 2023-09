Los iPhone 15 vienen con puerto USB-C estándar sin restricciones

Los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max de Apple están equipados con un puerto USB-C estándar, sin restricciones de cables o accesorios, según informa Ars Technica.

En los iPhone anteriores, con el conector Lightning, Apple limita la funcionalidad de algunos cables y accesorios que no están certificados a través de su programa «Made for iPhone». Se rumoreaba que Apple podría aplicar limitaciones similares al puerto USB-C en los modelos de iPhone 15, pero no es así.

Al igual que con los iPads y Macs con puertos USB-C, todos los cables USB, cargadores y accesorios existentes funcionarán normalmente con los modelos de iPhone 15.

Aunque es posible que Apple lance un programa de certificación «Made for iPhone» para los accesorios del iPhone con puerto USB-C, parece que los accesorios no certificados funcionarán sin problemas con los dispositivos.

Los cuatro modelos de iPhone 15 están equipados con un puerto USB-C, pero hay diferencias en las velocidades de transferencia de datos. Los iPhone 15 y iPhone 15 Plus están limitados a velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480 Mbps, lo que equivale a Lightning, mientras que los modelos iPhone 15 Pro admiten velocidades de transferencia de datos USB 3 de hasta 10 Gbps.