Los jugadores de PS5 se quedarán sin ciertos juegos de Bethesda en un futuro

El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha confirmado que los futuros juegos de Bethesda serán exclusivos de «las plataformas en las que exista Game Pass», lo que significa que los jugadores de PS5 no tendrán acceso.

Durante la mesa redonda «Bethesda se une a Xbox», Spencer abordó las especulaciones sobre si la adquisición hará que los futuros títulos de Bethesda sean exclusivos de Xbox, y no hay buenas noticias para los jugadores de PS5.

«Si eres un cliente de Xbox, lo que quiero que sepas es que se trata de ofrecerte grandes juegos exclusivos que se lanzan en plataformas donde existe Game Pass«, explicó Spencer. «Ese es nuestro objetivo, esa es la razón por la que estamos haciendo esto, esa es la raíz de esta asociación que estamos construyendo».

Esto significa que los títulos de Bethesda — no sabemos si todos o buena parte de ellos — serán exclusivos de las plataformas que albergan Xbox Game Pass: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Es una forma indirecta de decir que no llegarán a PS5 o Nintendo Switch.

Los juegos con obligaciones contractuales contraídas de antes de la adquisición, como Deathloop, sí que llegarán a PS5 y los juegos que existen actualmente en otras plataformas seguirán recibiendo soporte.

No es una gran sorpresa que Microsoft opte por utilizar su adquisición de Bethesda para asegurarse la exclusividad de algunas de las franquicias de juegos más importantes del momento, pero sí es un gran golpe para los de PS5 que estaban deseando jugar a futuros títulos de Bethesda.

Aunque Starfield y The Elder Scrolls 6 podrían no estar bajo el paraguas de la exclusividad de Xbox Game Pass si Sony ya había llegado a un acuerdo, es muy posible que estos grandes éxitos solo estén disponibles en Xbox y PC durante un tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que aún no se han confirmado las plataformas para ninguno de ellos.