¿Máscaras para el coronavirus compatibles con Face ID? Va a ser que no

El brote del coronavirus ha provocado que millones de personas en todo el mundo tengan que llevar máscaras respiratorias con certificación N95 para evitar el contagio.

El uso de estas máscaras, además de ser una molestia para los usuarios que tienen que respirar y hablar a través de ellas, impide el uso de FaceI ID para desbloquear el iPhone con normalidad, ya que parte de la cara está tapada. Esto obliga a los usuarios a introducir su PIN cada vez que quieren acceder a su iPhone, lo cual puede resultar bastante engorroso.

Una compañía llamada Resting Risk Face ha creado una web en la que publicita unas máscaras respiratorias N95 que son compatibles con Face ID ya que llevan impresa la parte inferior de la cara del usuario.

Según explica la web FaceIDMasks, debes enviar en primer lugar una fotografía de tu cara para, a continuación, previsualizar cómo se verá la máscara sobre tu cara y corregir cualquier desalineamiento. La compañía imprimirá las máscaras y te las enviará a casa por 40 dólares.

Todo esto suena bastante extraño ya que, como sabemos, Face ID proyecta más de 30.000 puntos sobre la cara del usuario para identificar de forma inequívoca su forma y determinar si se trata del dueño del iPhone. Por tanto, no parece posible que una máscara en la que simplemente se ha impreso la cara a color pueda ser capaz de engañar a Face ID.

Conforme vamos descendiendo hacia la parte inferior de la página web, empieza a estar claro que nada de lo que dice la web es real. En torno a la mitad de la página, ya se apunta a que todo podría ser una broma aunque no acaba de quedar claro: «¿Es esto una broma? Sí. No. No estamos seguros. Los virus no son una broma. Lava tus manos cuando puedas. Y ponte vacunas cuando puedas.»

La confirmación de que estas máscaras compatibles con Face ID no son más que una invención llega al final de la web, ya que en el pie de la misma podemos leer: «Resting Risk Face es una firma de diseño en San Francisco que crea productos distópicos de moda.»

Por tanto, todo es fruto de la imaginación de una firma de diseño que ha tenido una idea bastante original para darse a conocer.