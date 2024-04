Mercedes-Benz no tiene interés en adoptar la próxima generación de Apple CarPlay

En una reciente entrevista, el CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha dejado claro que la marca alemana no tiene planes de adoptar la próxima generación inmersiva de Apple CarPlay.

Källenius respondió de manera contundente al ser cuestionado sobre la posibilidad de permitir que Apple CarPlay tome el control de todas las pantallas dentro de los vehículos de Mercedes-Benz: “La respuesta corta es no”.

En 2022, Apple anunció una versión avanzada de CarPlay, permitiendo que la función de espejo del teléfono se extendiera más allá de la pantalla central para incluir también pantallas adicionales como el panel de instrumentos.

Sin embargo, hasta el momento, esta nueva versión de CarPlay no ha aparecido en modelos de producción. El año pasado, se anunció que Porsche y Aston Martin serían de las primeras marcas en adoptar este nuevo display inmersivo.

Mercedes-Benz parece no tener prisa por ceder el control de la experiencia en el vehículo a Apple. En su lugar, Källenius mencionó que la compañía está trabajando estrechamente con el principal rival de Apple, Google, para diseñar una nueva función de navegación basada en Google Maps, donde el equipo de ingeniería de Mercedes jugará un papel clave en el proceso.

Creo fundamentalmente que esa experiencia holística para el cliente la hacemos mejor nosotros mismos. […] Entregar todo el cockpit, la unidad principal —en nuestro caso, una pantalla para el pasajero— y todo a alguien más, la respuesta es no.

Mercedes-Benz sigue viendo valor en ofrecer servicios de como Apple CarPlay y Android Auto a sus clientes, a pesar de que algunas empresas del sector automotriz están alejándose de ellos.

CarPlay en Mercedes-Benz

El año pasado, General Motors tomó la controvertida decisión de prohibir Apple CarPlay y Android Auto en su próxima línea de vehículos eléctricos, argumentando que la compañía podría proporcionar una experiencia de software más completa que la que ofrece un teléfono.

Nosotros no somos fundamentalistas para decir, por alguna razón, que no vamos a permitir que un cliente use Apple CarPlay si eso es lo que elige hacer. Así que tenemos Apple CarPlay. Tenemos Android Auto. Si, para algunas funciones, te sientes más cómodo con eso y quieres alternar entre ambos, sé bienvenido. También puedes tener eso.