Meta lanza su propia insignia de verificación por $12 al mes

Twitter ha puesto de moda las insignias verificadas. O al menos eso es lo que parece si nos fijamos en el último lanzamiento de Meta.

Meta Verified es un servicio que cuesta ¡12 dólares al mes! para verificar tus cuentas en Instagram y Facebook, ambas propiedad de Meta, y se asegurará de que tus seguidores sepan que eres realmente tú a quien siguen.

Meta Verified, que actualmente se está probando en mercados como Nueva Zelanda y Australia, no sólo incluye una insignia de verificación, sino que la suscripción también incluye una «supervisión proactiva de la cuenta», acceso a representantes dedicados que te ayudarán con los problemas de la cuenta, así como una mayor visibilidad en lugares como las búsquedas y las recomendaciones.

No deja de ser curioso que Meta admita tan abiertamente que el algoritmo que decide lo que vemos no está controlado por nuestros intereses, sino que puede ser manipulado por tan solo 12 dólares al mes. No es que lo dudáramos, pero rara vez es admitido algo así de forma tan abierta.

Esto es lo que obtendrás si pagas la suscripción Meta Verified:

Una insignia verificada, confirmando que eres el verdadero tú y que tu cuenta ha sido autenticada con una identificación oficial.

Más protección frente a la suplantación de identidad gracias a la supervisión proactiva de la cuenta para detectar suplantadores de identidad que podrían dirigirse a personas con audiencias en línea cada vez mayores.

Ayuda cuando la necesite con acceso a una persona real para los problemas habituales de la cuenta.

Mayor visibilidad y alcance con prominencia en algunas áreas de la plataforma, como búsquedas, comentarios y recomendaciones.

Funciones exclusivas para expresarte de forma única.

Meta Verified estará disponible para su compra directa en Instagram o Facebook en Australia y Nueva Zelanda a partir de finales de esta semana por 12 dólares/mes en la web, pero 15 dólares/mes si lo haces directamente desde las apps en Android e iOS.