Microsoft cree que veremos una PS5 Slim este año y sabe cuánto costará

Microsoft cree que veremos una PS5 Slim a finales de este año que podría tener un precio de 399,99 dólares.

Como parte del caso judicial en el que está inmerso, Microsoft ha presentado documentos que revelan que cree que una PS5 Slim está en camino «a finales de este año.»

Esto es exactamente lo que dice Microsoft:

PlayStation también vende una edición digital más barata por 399,99 dólares, y se espera que lance una PlayStation 5 Slim a finales de este año al mismo precio reducido.

Insider Gaming informó el año pasado de que Sony estaba preparando una PS5 con unidad de disco extraíble para septiembre de 2023. Se rumorea que la consola se venderá sin la unidad de disco, con la opción de añadir una unidad más adelante si fuera necesario.

Actualmente, hay que comprar la PS5 Digital Edition sin disco o la PS5 con unidad de disco, pero no existe la opción de conectar una unidad opcional más adelante.

La predicción de Microsoft también incluye una nota a pie de página que dice: «También se prevé que Sony lance una versión portátil de PlayStation 5 a finales de este año por menos de 300 dólares», lo cual no es del todo exacto. Sony tiene previsto lanzar a finales de año un dispositivo portátil que podrá ejecutar juegos de PS5 transmitiéndolos por Wi-Fi desde una consola PS5.

Si el conocimiento de Microsoft sobre el hardware de PlayStation previsto por Sony es exacto, no sería la primera vez que vemos secretos desvelados en el caso contra Microsoft. La semana pasada, un documento confidencial de Sony no fue debidamente redactado, lo que dio lugar a que se desvelaran detalles sobre los márgenes que Sony comparte con los editores, sus ingresos por Call of Duty e incluso el coste de desarrollo de algunos de sus juegos.