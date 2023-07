Sony desvela el coste de algunos de sus videojuegos por culpa de un rotulador con poca tinta

A Sony le ha salido el tiro por la culata en su intento de ocultar datos confidenciales mediante rotuladores negros, lo que ha permitido conocer ciertas cifras secretas.

Un documento de Sony, desvelado en un tribunal de distrito estadounidense durante la vista en curso sobre la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ha revelado los asombrosos costes de desarrollo asociados a juegos tan esperados como Horizon Forbidden West y The Last of Us Part 2.

El presupuesto asignado a Horizon ascendió a 212 millones de dólares, mientras que The Last of Us Part 2 lo superó con la asombrosa cifra de 220 millones. Aunque los presupuestos exorbitantes no son infrecuentes en la industria del videojuego, es raro obtener cifras precisas directamente de compañías como Sony.

La revelación puede atribuirse a la peculiar naturaleza del texto tachado en papel escaneado, donde los restos del rotulador permiten la legibilidad.

Más allá de los aspectos financieros, el documento arroja luz sobre los extensos procesos de desarrollo implicados; Horizon Forbidden West tardó 5 años en crearse por un equipo de hasta 300 empleados en su punto álgido, mientras que The Last of Us Part 2 empleó a 200 personas – estos detalles, originalmente ocultos por la tinta negra, ahora se han vuelto discernibles.

El telón de fondo de esta revelación se encuentra en la batalla legal entre la Comisión Federal de Comercio (FTC) y Microsoft en relación con la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de esta última.

La FTC, que busca una intervención temporal para retrasar el acuerdo hasta que se dicte sentencia definitiva en agosto, pretende impedir que Microsoft adquiera un poder de mercado excesivo. Naturalmente, Sony, como rival de Microsoft en el sector de los videojuegos, se alinea con la causa de la FTC.

El documento sirve como contribución del CEO de PlayStation, Jim Ryan, para establecer las posibles consecuencias de que Microsoft controle Call of Duty, incluida la posibilidad de exclusividad de Xbox. En su defensa, Microsoft se ha comprometido a mantener Call of Duty en PlayStation, al menos por el momento; aun así, su precedente de convertir Starfield en un título exclusivo tras adquirir Bethesda plantea dudas y alimenta la especulación.