Microsoft Edge ha sido pillado robando datos de Chrome sin permiso del usuario

Microsoft Edge se encuentra en el ojo del huracán al haber sido acusado de robar abiertamente datos de otros navegadores. Al parecer, Microsoft Edge está sustrayendo pestañas abiertas y otra información de Chrome sin permiso.

Durante la configuración inicial, Edge solicita a los usuarios que le permitan sincronizarse con otros navegadores para que puedan cambiar sin problemas a Edge desde Chrome o Firefox. Existe una opción similar en los ajustes de Edge para importar los datos de navegación recientes cada vez que se abre.

La idea está bien. Lo que no está bien es cómo Edge aparentemente no se preocupa por la opción que elijas y roba datos de Chrome cuando no debería hacerlo.

Tom Warren de The Verge afirma que Edge tomó el control de sus pestañas de Chrome en dos dispositivos sin permiso después de las últimas actualizaciones de Windows. Para empeorar las cosas, Microsoft Edge se puso en evidencia al abrirse automáticamente con todos los datos copiados de Chrome. Otros usuarios también han experimentado esta situación.

La semana pasada, encendí mi PC, instalé una actualización de Windows y reinicié para encontrar Microsoft Edge abierto automáticamente con las pestañas de Chrome en las que estaba trabajando antes de la actualización. No utilizo Microsoft Edge con regularidad y tengo Google Chrome como navegador predeterminado. Con los ojos desorbitados a las 9 de la mañana, tardé un momento en darme cuenta de que Microsoft Edge simplemente se había abierto donde yo lo había dejado en Chrome. No podía creer lo que veían mis ojos.

Dado que no tenemos declaraciones oficiales de Microsoft sobre la situación, solo podemos especular si se trata de un «error» o de otra molestia más.

Si estás cansado de Edge y vives en la UE, la buena noticia es que pronto podrás desinstalar el navegador simplemente haciendo clic derecho en él en el menú de inicio, algo que muchos usuarios agradecerán ante la insistencia de Microsoft Edge por convertirse en tu navegador favorito.