Mira Murati, jefa de tecnología de OpenAI, deja la compañía

Mira Murati, directora de tecnología (CTO) de OpenAI, ha anunciado su salida de la compañía después de seis años y medio en el equipo. La noticia marca otro cambio significativo en la cúpula directiva de la empresa, que ha visto a varios líderes clave salir en los últimos meses.

En un comunicado que publicó tanto internamente en OpenAI como en la red social X, Murati explicó su decisión. «Después de mucha reflexión, he tomado la difícil decisión de dejar OpenAI», escribió, señalando que aunque no hay un «momento ideal para alejarse de un lugar que uno aprecia», sentía que este era el momento adecuado.

Su salida sigue a las de otros ejecutivos de alto nivel. En mayo, tanto Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, como Jan Leike, quien lideraba la división de seguridad de la empresa, también anunciaron su partida. Además, en agosto, otro cofundador, John Schulman, dejó OpenAI para unirse a Anthropic, un competidor emergente en el campo de la inteligencia artificial.

En su mensaje, Murati expresó que su decisión de dejar OpenAI se basa en su deseo de tener tiempo para explorar nuevos proyectos. «Me estoy alejando porque quiero crear el tiempo y el espacio para hacer mi propia exploración», escribió, enfatizando que su prioridad actual es garantizar una transición fluida para que OpenAI continúe con el impulso que ha ganado en los últimos años.

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P — Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024

La salida de Murati llega en un momento clave para OpenAI. Según reportó Reuters, la compañía tiene planes para reestructurarse como una entidad con fines de lucro, aunque seguirá manteniendo una parte de su estructura sin fines de lucro.

OpenAI en plena expansión

OpenAI, respaldada por Microsoft, ha experimentado un crecimiento explosivo desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022, y actualmente está en medio de una ronda de financiamiento que podría valorarla en más de 150 mil millones de dólares.

La ronda, liderada por Thrive Capital, incluiría una inversión de mil millones de dólares, y gigantes como Microsoft, Nvidia y Apple también estarían en conversaciones para sumarse.

Sin embargo, el crecimiento de OpenAI no ha estado exento de controversias. Aunque ha avanzado rápidamente en el desarrollo de nuevas tecnologías, la empresa ha sido criticada por algunos empleados, tanto actuales como antiguos, quienes consideran que la velocidad de expansión puede poner en riesgo la seguridad en sus operaciones.

Mira Murati no es ajena a la polémica. En junio, durante una conferencia de WSJ Tech Live organizada por The Wall Street Journal, hizo declaraciones que generaron un amplio debate. Al hablar sobre el impacto de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, Murati sugirió que algunos empleos creativos podrían desaparecer, especialmente si el contenido que producen no es de alta calidad.

«Algunos trabajos creativos tal vez desaparezcan, pero quizás no debieron existir en primer lugar si el contenido que producen no es de gran calidad», comentó. No obstante, también defendió que la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para expandir la creatividad y la educación.

La partida de Murati plantea interrogantes sobre el futuro de OpenAI en un momento en que la empresa está en constante transformación. Mientras busca posicionarse como líder en el desarrollo de inteligencia artificial, también enfrenta desafíos relacionados con la seguridad, la ética y el impacto de sus tecnologías en la sociedad.

Por ahora, el legado de Murati en OpenAI se centrará en su papel crucial durante algunos de los momentos más turbulentos de la empresa. Aunque su salida marca el fin de una era, también abre la puerta a nuevas oportunidades para ella y para el futuro de OpenAI en un campo que sigue evolucionando rápidamente.