Netflix empieza a incluir contenidos de HBO en su plataforma

Warner Bros Discovery va a permitir que algunos de los contenidos de HBO se emitan en Netflix. La nueva medida es probablemente una forma de que la primera obtenga ingresos adicionales.

Netflix ha confirmado en Twitter que, a partir de hoy, las cinco temporadas de la comedia de HBO Insecure están disponibles en streaming en su servicio en Estados Unidos.

Además, en las próximas semanas se añadirán más series de HBO a Netflix. Entre ellas, los dramas de la Segunda Guerra Mundial Band of Brothers y The Pacific, el drama clásico Six Feet Under y la comedia deportiva más reciente Ballers, protagonizada por Dwayne «The Rock» Johnson. Además, el drama sobrenatural True Blood estará disponible en Netflix fuera de Estados Unidos.

Todas estas series seguirán estando disponibles en el recién relanzado servicio de streaming Max (antes HBO Max) de Warner Bros Discovery. Se desconoce cuánto pagará Netflix por añadir estas series de HBO a su servicio, y tampoco se sabe cuánto tiempo permanecerán en Netflix.

Antes de su relanzamiento, Max retiró de su servicio varios de sus programas de televisión, películas y especiales originales para ahorrar dinero al no tener que pagar derechos residuales a sus creadores.

Este nuevo acuerdo con Netflix demuestra que algunos estudios, que en su día se apresuraron a lanzar sus propios servicios para poder mantener todo su contenido bajo un mismo techo, se están dando cuenta ahora de que quizá ese no sea el mejor modelo de negocio. Si esto funciona, es posible que en el futuro surjan aún más programas de servicios cruzados.