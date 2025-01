🕹️¡El precio de la Nintendo Switch OLED se desploma! ¡No durará mucho!

No sabemos si es consecuencia del anuncio de su sucesora o, simplemente, una ganga pasajera, pero la Nintendo Switch OLED ha bajado su precio a solo 244,92€ con envío desde España desde hoy, 20 de enero a las 0:00. Además, este artículo cuenta con compromiso de marca certificada y artículo auténtico de AliExpress.

Si estabas esperando la oportunidad para hacerte con esta versión mejorada de la consola de Nintendo, este es el momento. ¡Aprovecha esta oferta por tiempo limitado!

» 🕹️💎 Nintendo Switch OLED por solo 244,92€ en AliExpress «

¿Cómo hacerte con la Nintendo Switch OLED con descuento?

Adquirir esta consola es muy sencillo. Solo necesitas acceder al enlace directo de AliExpress, donde podrás ver todos los detalles del producto y completar tu compra de forma segura. Este producto cuenta con el compromiso de AliExpress de artículo auténtico.

👉🏻 ¿En qué consiste el compromiso de AliExpress de artículo auténtico?

El vendedor promete haber obtenido la autorización de la marca y firmado una carta de compromiso de autenticidad del artículo. Estos son artículos de marca oficial que se venden a través de la plataforma AliExpress y se compran a través de canales legítimos.

Este precio es una verdadera ganga para una consola que ha revolucionado la forma de jugar.

¿Por qué elegir la Nintendo Switch OLED?

La versión OLED de la Nintendo Switch no solo conserva las características que hicieron de la Switch original un éxito mundial, sino que también mejora la experiencia en varios aspectos clave:

Pantalla OLED de 7 pulgadas

La pantalla OLED de alta calidad es el mayor atractivo de esta versión. Ofrece colores más vivos, un contraste impresionante y una experiencia visual inmersiva tanto en modo portátil como en sobremesa. Los juegos lucen espectaculares, ya sea que estés explorando el vasto mundo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild o compitiendo en una partida de Mario Kart 8 Deluxe.

Mejoras en el sonido

El sistema de audio también ha sido optimizado para ofrecer un sonido más claro y envolvente, mejorando la inmersión en tus juegos favoritos.

Soporte ajustable mejorado

El soporte trasero ahora es mucho más ancho y estable, lo que permite jugar en modo sobremesa de forma cómoda y segura, sin preocupaciones de que la consola se tambalee.

Almacenamiento interno ampliado

La Switch OLED incluye 64 GB de almacenamiento interno, el doble que la versión original, para que puedas instalar más juegos y aplicaciones sin necesidad de ampliar la memoria de inmediato.

Elegancia en el diseño

Con bordes más finos y un diseño renovado, la Switch OLED no solo es funcional, sino también atractiva a la vista

Ventajas de comprar en AliExpress

Precio competitivo: Encontrar la Switch OLED a este precio es difícil en otros sitios. Garantía de compra segura: AliExpress ofrece protección al comprador, asegurándote que recibirás el producto tal como se describe. Este producto cuenta con marca certificada y compromiso de artículo auténtico. Opción de envío rápido: Dependiendo de tu ubicación, puedes recibir tu consola en dos días, ya que se envía desde España. Devolución gratuita: Tendrás opción a devolución gratis en 15 días si el producto no te convence.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

La Nintendo Switch OLED es la consola perfecta para quienes buscan una experiencia de juego versátil, ya sea en casa o en cualquier lugar. Con esta oferta de 244,92€, no hay excusa para no dar el salto a la versión mejorada de la Switch. Ya sea que la quieras para ti o como regalo, esta consola te garantiza horas de diversión.

¡Haz clic en el enlace y llévate la tuya antes de que se agoten!

