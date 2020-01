No hagas caso: Huawei no incluirá anuncios en sus smartphones

💿💻 ¡Ofertón! Consigue tu clave Windows 10 Pro por 9,76€ y Office 2019 Pro por 39,54€ en MMORC [ Ver oferta ]

Hoy el sitio web MySmartPrice ha compartido unas capturas de pantalla que muestran los cambios introducidos en la última versión de los Huawei Mobile Services (HMS) de un smartphone sin identificar — probablemente el Mate 30 o Mate 30 Pro.

Una de las capturas de pantalla menciona la plataforma «Huawei Ads» y la página de Términos & Condiciones indica que los datos personales usados para personalizar la publicidad se retendrá durante un año a partir de la fecha de recogida.

Esto ha llevado a pensar a MySmartPrice que Huawei estaba planeando añadir publicidad a sus smartphones y muchos medios se han eco de esta noticia, generando bastante confusión entre los usuarios. Por suerte, ahora la web original ha reconocido que han malinterpretado esta información.

HMS es la alternativa de Huawei a los Google Mobile Services (GMS) de Google, y se trata de un conjunto de servicios que facilitan a los desarrolladores la creación de aplicaciones. Dentro de los HMS encontramos servicios de mapas, notificaciones, juegos, salud, ubicación, etc.

Por tanto, lo que menciona Huawei en su registro de cambios de HMS es la alternativa de Huawei a Google Mobile Ads. Este servicio permite a los desarrolladores incluir publicidad en sus apps fácilmente.

De hecho, tras una lectura más calmada, MySmartPrice ha encontrado una descripción que aclara su funcionamiento: «HUAWEI Ads es una plataforma de anuncios proporcionada por Huawei Services Co., Limited, una subsidiaria de Huawei basada en Hong Kong, para que los anunciantes sirvan anuncios en apps de Huawei y de terceros.»

Por tanto, por el momento no hay que preocuparse ya que Huawei no tiene pensado incluir anuncios en el sistema operativo sino ofrecer a los desarrolladores una forma de monetizar sus apps con anuncios cuando no tienen acceso a los anuncios de Google.