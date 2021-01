No muerdas la batería de un móvil si no quieres que te pase lo que a este hombre

Si te preguntas por qué alguien mordería una batería, no hay ninguna razón ninguna más allá de: «Le gusta meterse cosas en la boca». En serio.

«Soy la persona afectada», escribió. «No me he desfigurado; gracias por su preocupación. No lo hizo [morder la batería] porque quisiera probar su autenticidad; en realidad mi pareja sólo tiene la costumbre de meterse cosas en la boca y mordisquearlas. Estoy bien, sólo se me quemó un poco el flequillo. Mi primera reacción fue: ‘¿Están bien mis cejas?'».

También añadió que la batería que su pareja había mordido no era una auténtica batería de iPhone.

Sea o no sea una batería auténtica, no parece una buena idea morder una batería. Desconozco qué tipo de satisfacción puede producir morder cosas pero, desde luego, no parece la mejor idea.