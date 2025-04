Nothing Phone (3): Ventana de lanzamiento confirmada y más

Después de meses de rumores, muchos esperaban que Nothing sorprendiera este año con el anuncio del Nothing Phone (3), su esperado buque insignia.

Sin embargo, la compañía optó por lanzar modelos de gama media: el Nothing Phone (3a) y el Nothing Phone (3a) Pro, disponibles en Amazon desde 329 euros. A pesar de ello, ahora ya tenemos una ventana oficial para la llegada del modelo más potente: el Nothing Phone (3).

La información más esperada fue revelada directamente por Carl Pei, CEO y fundador de Nothing, durante una sesión AMA (Ask Me Anything) realizada en X. Ante la pregunta sobre cuándo se lanzaría el Nothing Phone (3), Pei respondió de forma clara: Q3, es decir, durante el tercer trimestre del año.

Esto sitúa la posible fecha de presentación entre los meses de julio y septiembre, lo que significa que el lanzamiento podría estar a menos de cinco meses de distancia si se presenta a finales del trimestre.

Aunque Nothing mantiene en secreto la mayoría de los detalles sobre su próximo smartphone insignia, no ha dejado de alimentar la expectación. En un vídeo explicativo sobre el diseño de la serie Nothing Phone (3a), la marca mostró fugazmente el Nothing Phone (3). Eso sí, la imagen estaba pixelada para evitar revelar su diseño final.

Este pequeño adelanto ha sido suficiente para generar una gran ola de especulaciones entre los seguidores de la marca, que ya están ansiosos por conocer más sobre el dispositivo.

Aunque todavía no hay especificaciones oficiales confirmadas, se espera que el Nothing Phone (3) dé un salto significativo respecto a su predecesor. Algunos de los elementos que probablemente incluya son:

Procesador de gama alta , lo que lo situaría en la categoría de flagship puro.

, lo que lo situaría en la categoría de flagship puro. Pantalla AMOLED con alta tasa de refresco , ideal para una experiencia fluida en juegos y navegación.

con , ideal para una experiencia fluida en juegos y navegación. Sistema de triple cámara , incluyendo un sensor con lente teleobjetivo , algo que muchos usuarios han pedido.

, incluyendo un sensor con , algo que muchos usuarios han pedido. Mejor protección contra el agua y el polvo en comparación con el Nothing Phone (2).

Estos avances posicionarían al Nothing Phone (3) como un fuerte competidor dentro del mercado de smartphones premium, manteniendo además la estética distintiva que caracteriza a la marca.

Mientras se hace esperar el Nothing Phone (3), la compañía no se detiene. A finales de este mes, lanzará otro dispositivo, pero dirigido a un segmento completamente diferente: el CMF Phone 2 Pro. Este nuevo modelo modular será el sucesor del CMF Phone 1, ofreciendo una propuesta más asequible y personalizable.

Con esta estrategia, Nothing continúa ampliando su ecosistema con productos para diferentes tipos de usuarios, desde los que buscan innovación en la gama alta hasta los que valoran la modularidad y el precio accesible.