Nothing pide a sus empleados que vuelvan a la oficina o «dejen la compañía»

La pandemia de covid-19 obligó a muchas empresas a adaptarse al trabajo remoto, y Nothing, la compañía tecnológica liderada por Carl Pei, no fue la excepción.

Sin embargo, tras haber lanzado su operación de manera remota en 2020, la empresa ha decidido dar un giro drástico. Ahora, sus 450 empleados deberán asistir a la oficina de Londres cinco días a la semana.

El CEO de Nothing, Carl Pei, sugirió que quienes no pudieran pasar del trabajo a distancia abandonaran la empresa y «encontraran un entorno en el que prosperar.» Según él, el objetivo es mejorar la colaboración y la innovación en áreas clave como el diseño, la ingeniería y la fabricación, aspectos que, en su opinión, no funcionan bien de manera remota.

La nueva política entrará en vigor en dos meses, y Pei ha anunciado que responderá preguntas en vivo de los empleados durante la próxima reunión general de la compañía.

Pei reconoció que su decisión es polémica y que puede no ser adecuada para todos. Aseguró que entiende que hay empresas que funcionan bien con modelos de trabajo remoto o híbrido, pero enfatizó que este enfoque no es compatible con las altas metas y la velocidad que Nothing quiere alcanzar.

En sus propias palabras, “esta es una compañía para adultos”, sugiriendo que espera un alto nivel de compromiso y flexibilidad por parte de su equipo.

La tendencia de regresar a la oficina

Nothing no es la única empresa que ha optado por reducir o eliminar el trabajo remoto. Grandes compañías tecnológicas como Meta, Amazon, Google, Roblox e incluso Zoom, han adoptado políticas similares tras el fin de los confinamientos por la pandemia.

Sin embargo, la mayoría de estas empresas han establecido un modelo híbrido, que exige la presencia en la oficina entre dos y tres días a la semana. En contraste, la decisión de Nothing de exigir cinco días en la oficina puede resultar difícil de aceptar para algunos empleados, especialmente aquellos que se unieron a la compañía bajo la premisa de un entorno de trabajo desde casa.

Hasta ahora, no se han encontrado comentarios públicos de los empleados de Nothing sobre esta nueva política, lo que sugiere que pueden estar esperando la reunión de la empresa para expresar sus preocupaciones. Es probable que el próximo encuentro entre Pei y sus empleados sea un momento clave para evaluar cómo será recibida esta medida y qué impacto tendrá en la moral y la retención del talento dentro de la compañía.