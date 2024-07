Nuevo fraude: Si te llega un SMS de apertura de un nuevo restaurante de moda, desconfía

🧹🪣 ¡Conga 8290! ¡Conoce el robot aspirador con mejor calidad-precio que he probado! [ Más info ]

En la era digital, los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de engañar a las personas, y la última tendencia se centra en un timo que utiliza mensajes SMS para promocionar la apertura de un restaurante falso.

Este tipo de fraude está diseñado para atraer a las víctimas con la promesa de un 35% de descuento en la reserva de una mesa y la posibilidad de pagar con criptomonedas. Aquí te explicamos cómo funciona y cómo protegerte.

¿Cómo funciona el timo?

1) Recepción del SMS: Recibes un mensaje SMS en tu teléfono anunciando la inauguración de un nuevo y exclusivo restaurante en tu ciudad. En un caso, procedía de Rosi La Loca, un popular restaurante madrileño, que anunciaba la apertura del restaurante Inclan Brutal Bar. El mensaje promete un descuento de un 35% si reservas una mesa a través de un enlace proporcionado en el mismo mensaje.

2) Enlace a una Web Falsa: Al hacer clic en el enlace, eres dirigido a una página web que parece legítima. La web está cuidadosamente diseñada para imitar el sitio del restaurante real, por lo que a primera vista es indistinguible, aunque la URL no corresponde a la del restaurante real.

3) Reserva y Pago con Criptomonedas: La web te anima a reservar una mesa y te ofrece la opción de pagar con criptomonedas. Aquí es donde el fraude se pone en marcha. Para completar la reserva, la página solicita que conectes tu monedero de criptomonedas.

4) Conexión de la App de Criptomonedas: La web intenta continuamente conectar con tu aplicación de monedero de criptomonedas.

¿Por qué es creíble?

Diseño Profesional: Las webs falsas están diseñadas profesionalmente para parecer auténticas, ya que son una copia del restaurante auténtico.

Urgencia y Exclusividad: El mensaje SMS suele incluir frases que crean un sentido de urgencia y exclusividad.

Uso de Criptomonedas: Aprovechan la popularidad y la aparente seguridad de las criptomonedas para dar una sensación de legitimidad y modernidad.

Cómo protegerte

1. Desconfía de Enlaces en SMS: Si recibes un SMS con un enlace, es mejor no hacer clic. En su lugar, busca el restaurante en internet para verificar su existencia.

2. Verifica la URL: Antes de realizar cualquier acción en una web, verifica que la URL sea legítima. Los estafadores a menudo usan URLs que son muy similares a las de sitios reales pero con ligeras variaciones.

3. No proporciones información sensible: Nunca introduzcas tus credenciales de criptomonedas o conectes tu monedero a un sitio web del que no estés seguro.

4. Utiliza fuentes fiables: Realiza reservas y pagos solo a través de aplicaciones y sitios web oficiales de restaurantes que ya conoces y confías.