Tras presentar su primer smartphone con cámara de 200 MP, el Samsung Galaxy S23 Ultra, a principios de este año, Samsung está desarrollando cuatro nuevos sensores.

Según un informante, entre ellos se encuentra un enorme sensor de 440 MP, aunque no está claro si ese sensor está realmente destinado a smartphones.

En X (Twitter), el informante Revegnus afirma que es probable que el gigante tecnológico surcoreano esté trabajando en cuatro sensores de cámara diferentes: un sensor ISOCELL GN6 de 50 MP con píxeles de 1,6 micras, un sensor HP7 de 200 MP con píxeles de 0,7 micras, un sensor de 320 MP sin nombre y un sensor HU1 de 440 MP.

Sensor HU1 de 440 MP

El informante no especificó las especificaciones del sensor y sólo mencionó que la empresa lo está desarrollando. No se sabe si el sensor se utilizará en smartphones o no, y es posible que se destine a otros ámbitos, como la automoción o la industria.

Sin embargo, Samsung ya había afirmado en 2020 que su objetivo era desarrollar una cámara con una resolución equivalente a la del ojo humano, es decir, de 500 a 600 MP. Teniendo esto en cuenta, el sensor de 440 MP parece una posibilidad probable.

Sensor de 320 MP

Sin revelar muchos detalles, el informante mencionó que el sensor sin nombre de 320 MP podría verse en el futuro Samsung Galaxy S26 Ultra. Cabe destacar que el procesador MediaTek Dimensity 9200 admite cámaras con una resolución de hasta 320 MP..

Sensor HP7 de 200 MP

El sensor HP7 de 200 MP con píxeles de 0,7 micras estaba previsto inicialmente para el Samsung Galaxy S25 Ultra. Sin embargo, se descartó porque su coste de producción era demasiado elevado. Parece que este sensor es bastante similar a la cámara HP2 de 200MP del Galaxy S23 Ultra, pero con píxeles más grandes.

Sensor ISOCELL GN6 de 50 MP

Este sensor no se utilizará en teléfonos Samsung, pero es probable que los fabricantes chinos lo adopten. Según los informes, esta podría ser la primera cámara de 1 pulgada de Samsung, compitiendo con el sensor IMX989 de 1 pulgada de Sony, que Vivo ha utilizado para su buque insignia Vivo X90 Pro+.