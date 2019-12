El fabricante chino OnePlus ha tenido un año bastante ajetreado. No solamente ha sido una de las primeras compañías en lanzar un smartphone 5G, sino que ha pasado de presentar dos smartphones al año a lanzar cuatro smartphones.

Además, este año OnePlus ha lanzado su primer televisor inteligente, que supone la entrada en un nuevo segmento de mercado. El año que viene, OnePlus podría sorprender con una nueva categoría de producto y no falta mucho para que lo conozcamos.

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk

— Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019