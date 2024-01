OpenAI se defiende de la demanda de New York Times: «No está contando la historia completa»

Hace unos días, New York Times demandó a OpenAI por entrenar a ChatGPT utilizando contenido del periódico protegido por derechos de autor. Para demostrarlo, mostró varios ejemplos en los que el chatbot reproducía contenido literal de artículos del periódico.

Ahora, OpenAI ha respondido públicamente diciendo que New York Times «no está contando toda la verdad». En su opinión, manipuló los textos de las peticiones para que se incluyeran extractos de sus artículos.

«Incluso cuando se utilizan estas indicaciones, nuestros modelos no suelen comportarse como insinúa The New York Times, lo que sugiere que o bien dieron instrucciones al modelo para que regurgitara o bien seleccionaron sus ejemplos de entre muchos intentos,» afirma OpenAI.

OpenAI también indica que Times rechazó la idea de compartir ejemplos antes de iniciar la demanda, y que los ejemplos literales «parecen ser de artículos de hace años que han proliferado en múltiples sitios webs de terceros.»

Por otro lado, OpenAI sigue manteniendo su posición de que, para que los modelos de IA aprendan y solucionen nuevos problemas, necesitan acceso a la «enorme agregación de conocimiento humano.»

Insiste en que, aunque respeta el derecho legal sobre los trabajos con copyright, considera que formar los modelos de IA con datos de Internet cae dentro de las reglas de uso justo que permiten reutilizar trabajos con copyright.

Además, recuerda que, desde agosto de 2023, ofrece la posibilidad de excluir contenidos web de las arañas que rastrean Internet. OpenAI todavía tiene esperanza de llegar a un acuerdo con Times para utilizar sus contenidos, al igual que ha hecho con Axel Springer y The Associated Press.