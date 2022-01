Pekín 2022: La app oficial recoge datos personales y tiene agujeros de seguridad

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 se celebrarán entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en las ciudades chinas de Pekín y en Zhangjiakou.

La organización ha creado una app llamada MY2022 (iOS | Android), cuyo uso es obligatorio para todos los que asistan al evento, ya sea como atleta o simplemente como espectador para verlos en el estadio.

Los asistentes a los Juegos tienen la obligación de descargar MY2022 14 días antes de su partida hacia China y de empezar a controlar y enviar su estado de salud a la aplicación a diario.

Por tanto, la app almacena información sensible de los usuarios, como su pasaporte, datos médicos o historial de viajes.

Ahora, una firma de seguridad llamada Citizen Lab ha revelado que el código tiene dos agujeros de seguridad que podrían exponer esta información.

Encontramos dos vulnerabilidades de seguridad en MY2022 relacionadas con la seguridad de la transmisión de los datos de los usuarios.

En primer lugar, describimos una vulnerabilidad en la que MY2022 no valida los certificados SSL, por lo que no puede validar a quién está enviando datos sensibles y cifrados. En segundo lugar, describimos las transmisiones de datos que MY2022 no protege con ningún tipo de cifrado.