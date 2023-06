Pixel 6 / 7: La última actualización agota la batería y provoca sobrecalentamiento a algunos usuarios

La semana pasada, Google lanzó el parche de seguridad de junio para los dispositivos Pixel 7 y 6, y parece que la actualización puede estar causando problemas a algunos usuarios.

Cientos de usuarios de Pixel se han unido a un nuevo hilo de Reddit lleno de quejas que afirman que tanto la serie Pixel 7 como la 6 están experimentando problemas de agotamiento de batería y sobrecalentamiento después de actualizar al parche de seguridad de junio de 2023.

Algunos usuarios están teniendo que cargar sus teléfonos varias veces al día. Otro usuario afirma que ha empezado a pedir la conectividad aleatoriamente desde la actualización. Otros afirman que están experimentando problemas de calentamiento junto con el agotamiento de la batería.

Aunque parece que el problema es generalizado, no todo el mundo parece estar afectado. Google aún no ha reconocido que exista un problema con la actualización. Los que tengan problemas no tendrán que esperar mucho para solucionarlo, ya que Google suele lanzar actualizaciones mensuales el primer lunes de cada mes.

No es la primera vez que una actualización causa problemas de este tipo este año. En mayo, una actualización de la aplicación de Google también provocó problemas de agotamiento de la batería y sobrecalentamiento. La compañía puso en marcha una solución para el problema poco después de admitir que había un problema.