Pixel 6: Google explica por qué el lector de huella es lento

Los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro incorporan grandes capacidades de Inteligencia Artificial (IA) gracias al chip Tensor de desarrollo propio.

Sin embargo, los nuevos Pixel parecen ser algo lentos cuando se trata de leer las huellas dactilares. O al menos eso es lo que se deduce de varios informes, dado que el teléfono no está a la venta en España.

Según ha explicado Google en una respuesta a una queja de un usuario en Twitter, los «algoritmos de seguridad mejorados» hacen que el sensor de huellas dactilares del teléfono se note lento.

Sentimos las molestias. El sensor de huellas dactilares del Pixel 6 utiliza algoritmos de seguridad mejorados. En algunos casos, estas protecciones añadidas pueden tardar más en verificarse o requerir un contacto más directo con el sensor.

Google también añadía al tweet un enlace a los pasos para solucionar problemas con el sensor, que no aportan realmente una solución a la lentitud.

«Lo siento, pero he probado todo lo que me has enlazado. Sigue siendo muy inexacto. He visto muchas otras quejas similares en Internet. Sin embargo, sigo esperando una solución de software«, respondió el usuario a Google.

El Pixel 6 tiene un escáner óptico de huellas dactilares bajo la pantalla, que es diferente de los sensores de huellas dactilares «ultrasónicos» que Samsung utiliza en la serie Galaxy S21, y la cámara frontal carece de reconocimiento facial ya que Google lo considera inseguro.

El Pixel 6 de Google es el primer dispositivo que utiliza un procesador propio de la compañía, y muchos se han preguntado cuánto añade esto al coste. Es posible que Google haya tenido que recortar algunos costes para poder encajar el nuevo chip en su dispositivo.