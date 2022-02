¿Por qué la pantalla de inicio del iPhone ya no rota en horizontal?

La rotación de la pantalla de inicio era una característica que los iPhone solían traer. Básicamente permitían girar la pantalla de inicio a una posición horizontal y toda la interfaz rotaba convenientemente.

Esta característica era bastante útil, especialmente cuando estabas en el coche usando el teléfono en horizontal con la app de navegación GPS, querías acceder a otra app y no querías tener que girar el teléfono.

Sin embargo, esta característica no está presente en los nuevos iPhone y mucha gente se pregunta por qué.

Una razón es la muesca de los iPhone más recientes. Cuando se coloca el teléfono en modo horizontal, elementos como la hora, los iconos de nivel de señal celular/WiFi y el icono de la batería tienen que abandonar esa posición, y quedaría a un lado un gran espacio desaprovechado encima y debajo de la muesca.

Otra razón es el uso de widgets, presente desde iOS 14, que complican la recolocación de los iconos si estás usando widgets.

De hecho, si tienes todavía un iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus, todavía puedes seguir utilizando la rotación de la pantalla de inicio siempre y cuando quites los widgets en la pantalla de inicio.

¿Echas de menos la rotación de la pantalla del iPhone?