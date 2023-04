¿Por qué Xiaomi no puede hacer teléfonos compactos? Su CEO lo explica

Cada año que pasa, los teléfonos son más grandes y, aunque no estamos en contra de las pantallas de gran tamaño, hay muchos usuarios que preferirían tener algo más compacto en la mano.

Xiaomi, uno de los principales fabricantes de teléfonos, ofrece una amplia gama de dispositivos, desde los más asequibles hasta los de gama alta.

Pero la mayoría de sus teléfonos tienden a ser más grandes que la media, y no parece que eso vaya a cambiar pronto. De hecho, el consejero delegado de Xiaomi, Lei Jun, ha explicado recientemente por qué la empresa no puede fabricar teléfonos más pequeños y compactos.

La demanda de teléfonos pequeños es muy escasa en el mercado actual

En respuesta a un usuario de Weibo que preguntaba si la compañía puede hacer teléfonos compactos, Lei Jun dijo que el Xiaomi 13 ya es una muy buena opción, con exactamente el mismo ancho que el iPhone 14, ofreciendo un equilibrio entre el tamaño de la pantalla y la sensación en la mano.

Además, Lei Jun explicó por qué Xiaomi no quiere producir teléfonos compactos. Dijo que el número de personas que quieren teléfonos más pequeños no es suficiente, por lo que el volumen de ventas no justificaría los gastos incurridos en el desarrollo de un buque insignia.

Además, según Lei Jun, hacer el teléfono más pequeño afectaría a la duración de la batería y a la capacidad de la cámara.

De hecho, el mercado de los teléfonos compactos se está reduciendo. Lo que antes era una norma, ahora se ha convertido en una rareza.