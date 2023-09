Primeras impresiones del HONOR Magic V2, el plegable más fino del mundo

HONOR anunció hace unos días su smartphone plegable HONOR Magic V2 para el mercado global.

El HONOR Magic V2 es el sucesor del HONOR Magic VS, que fue presentado a finales del año pasado y llegó a nuestro país a principios de este año 2023. El anuncio global del HONOR Magic V2 llega dos meses después de que fuera presentado en China, generando una gran expectación por su diseño ultradelgado y especificaciones de gama alta.

He tenido oportunidad de pasar un tiempo con el teléfono y, a continuación, comparto mis primeras impresiones. Además, al final del artículo, te cuento lo que he podido conocer sobre su futura llegada a España.

Diseño

Lo primero que llama la atención del HONOR Magic V2 es que un teléfono plegable muy delgado, por lo que, por primera vez, ofrece las ventajas de la experiencia de un teléfono plegable en un factor de forma que no se aleja mucho de un teléfono tradicional.

Con un grosor de 9,9 mm plegado (y 4,7 mm desplegado), el HONOR Magic V2 es el plegable más delgado del momento. En comparación, el Samsung Galaxy Z Fold5 tiene un grosor de 13,4 mm cuando está plegado, el Google Pixel Fold ofrece un grosor de 12,1 mm y el Xiaomi MIX Fold 3 se queda por encima con 10,9 mm.

Con unas dimensiones de 157 × 74 × 9,9 mm y un peso de tan solo 231 gramos, es un teléfono que puedes llevar cómodamente en el bolsillo. He probado a introducirlo en el bolsillo delantero de unos vaqueros, y no resulta nada molesto caminar con él.

El HONOR Magic V2 también se siente bien en la mano. Entre los acabados disponibles, he tenido delante la variante con panel trasero en imitación de cuero y la que ofrece un acabado de vidrio esmerilado de color violeta. La buena noticia es que el acabado mate hace que no queden marcadas las huellas.

La bisagra es uno de los puntos fuertes del diseño del Honor V2, fabricada en titanio en una impresión 3D y con una resistencia de 400.000 pliegues (o sea, unos 10 años de uso con 100 aperturas al día). Se abre con suavidad y es capaz de mantenerse abierto en distintos ángulos cuando está apoyado. El pliegue en el centro de la pantalla está presente, pero no distrae en el uso.

En términos de resistencia, no hay una clasificación IP oficial al agua o el polvo, por lo que deberás tener cuidado de que no se moje. En este aspecto, solo Samsung parece haber dado con la clave para conseguir resistencia al agua en un plegable.

Pantalla

El HONOR Magic V2 tiene una pantalla exterior de 6,43″ y una pantalla interior de 7,9″, un poco más grandes que las del Galaxy Z Fold5 y el Google Pixel Fold, pero ligeramente más pequeñas que las del Xiaomi MIX Fold 3.

Ambas son paneles OLED LTPO con una frecuencia de actualización de 120 Hz, con un brillo máximo de 2.500 nits para la pantalla exterior y 1.600 nits para la interior.

Las pantallas son compatibles con HDR 10+ y cubren el 100% de la gama de colores DCI-P3, por lo que no hay nada que echar de menos. Al igual que el HONOR 90, incorpora la tecnología PWM de 3840 Hz, que minimiza el parpadeo de la pantalla y reduce la fatiga que causa a nuestros ojos.

Otro punto diferencial es la capacidad del Magic V2 para funcionar con un lápiz tanto en la pantalla interna como en la exterior. El stylus del HONOR es más grande que el de Samsung, por lo que parece más fácil y natural de sujetar, pero, como ocurre en el Samsung Galaxy Z Fold5, no hay un sitio donde guardarlo en el cuerpo del teléfono.

Rendimiento

HONOR utiliza el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en el Magic V2, acompañado con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. No está claro todavía qué variantes de memoria RAM y de almacenamiento llegarán a Europa ni, por supuesto, a España.

El truco de la delgadez del teléfono es que posee una batería súper delgada de 5. 000mAh, gracias a su tecnología de carbón-silicio de alta densidad. Como nos tiene acostumbrados HONOR, soporta carga súper rápida de 66 vatios a través de una conexión por cable. El cargador vendrá incluido en la caja.

Llega con Android 13 y sistema operativo Magic 7.2, y tendremos tres años de actualizaciones principales de Android y cinco años de parches de seguridad.

Cámaras

El HONOR Magic V2 tiene una configuración de cámara trasera triple, con una cámara principal de 50 megapíxeles (f/1,9, OIS), una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (f/2,0) y una cámara teleobjetivo de 20 MP (f/2,4, OIS).

La configuración de cámaras para selfies incluye con dos cámaras frontales de 16 megapíxeles (f/2,2), una en la pantalla exterior y otra en la interior.

No he tenido apenas oportunidad de probar las cámaras durante el breve espacio de tiempo que he probado el teléfono, así que podré dar mi opinión cuando realice el análisis a fondo.

Precio y disponibilidad

Aunque HONOR ha confirmado que el nuevo plegable llegará a España, todavía no sabemos ni cuándo ni por cuánto dinero.

En principio, se espera que aterrice en nuestro país durante el primer trimestre de 2024, por lo que todavía tendremos que esperar unos meses. En cuanto al precio, aunque no está cerrado, se espera que supere los 1.500 euros, en línea con otros plegables de este tipo.